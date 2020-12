JAKARTA- Pertamina mengumumkan 24 jawara Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) tahun 2020 tingkat nasional yang disampaikan secara resmi melalui Penganugerahan AJP 2020 secara virtual, Sabtu, 19 Desember 2020. AJP 2020 diikuti oleh 2.300 karya jurnalis dari seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Di tengah pandemi, jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu yang tercatat 2.214 karya.

Dalam gelaran AJP 2020 ini, Publikasi CSR Pertamina dengan judul “Berkarya Tanpa Bicara” berhasil meraih penghargaan tertinggi, Best of The Best. Karya jurnalis Metro TV Sulawesi Utara, Amanda Komaling ini berhasil mengungguli karya terbaik dari 10 teritori yang menjadi juara satu di setiap kategori.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan jurnalis dalam ajang Anugerah Jurnalistik Pertamina 2020.

“Ajang ini merupakan program yang secara konsisten dilaksanakan Pertamina setiap tahun sebagai bentuk apresiasi kepada rekan-rekan jurnalis atas kerja samanya selama ini,” ujar Nicke dalam sambutannya secara virtual, Sabtu (19/12).

Tahun ini, imbuh Nicke, merupakan tahun yang penuh tantangan bagi kita semua karena adanya pandemi covid-19. Tidak terkecuali bagi Pertamina yang merasakan dampaknya pada sektor usaha kami mulai dari hulu hingga hilir. Namun berkat kerja keras, kolaborasi, efisiensi dan inovasi yang dilakukan, Pertamina tetap mencatatkan kinerja positif hingga saat ini.

“Kami menyadari, semua dapat kami lewati salah satunya juga karena dukungan rekan-rekan jurnalis dalam memberitakan informasi yang positif dan konstruktif. Ke depan, semoga kerja sama kita yang sudah terjalin ini dapat berjalan lebih baik lagi. Bersama Pertamina, mari kita terus bahu membahu untuk memberikan energi positif bagi bangsa dan negara kita,” imbuh Nicke.

Senada dengan Nicke, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan ucapan selamat kepada para jurnalis yang telah memenangkan Anugerah Jurnalistik Pertamina tahun 2020.

“Saya berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi para insan pers untuk terus berkarya, terutama dalam mempublikasikan berita yang jujur, konstruktif, transparan, dan tentu tanpa kekeliruan, tanpa intervensi kepada seluruh masyarakat luas,” ujar Basuki.

Basuki menambahkan, peran jurnalis sangat penting untuk melawan maraknya berita hoax yang tersebar melalui berbagai platform di masyarakat.

“Jadi sekali lagi kami sangat berterima kasih atas kolaborasi, kerja sama baik dengan rekan-rekan jurnalis ini dengan Pertamina. Semoga melalui AJP ini kerja sama Pertamina dengan jurnalis semakin meningkat. Sekali lagi selamat bagi pemenang AJP,” imbuh Basuki.

Bagi yang belum menang teruslah berkarya, karena tahun depan Pertamina akan tetap berkomitmen melanjutkan AJP 2021 dengan tema *Energizing You*. Teruslah berkaya, bersama Pertamina memberikan energi positif untuk Indonesia.

