JAKARTA - Jumlah kesembuhan kumulatif pasien Covid-19 terus bertambah setiap harinya. Dari data yang dirilis oleh BNPB dari Kementerian Kesehatan per 23 Desember 2020 kemarin, mencatatkan totalnya ada 558.703 orang sembuh dari Covid-19 atau persentasenya di angka 81,5%. Jumlah kumulatif tersebut sudah mencakup tambahan pasien sembuh hari ini sebanyak 5.981 orang.

Disamping itu, data sebaran pasien sembuh per provinsi, tertinggi harian menambahkan pasien sembuh masih ada di DKI Jakarta sebanyak 1.450 kasus dan kumulatifnya juga masih yang tertinggi mencapai 151.066 kasus. Urutan kedua harian di Jawa Barat bertambah sebanyak 955 kasus dan kumulatifnya menjadi 63.296 kasus. Provinsi ini secara kumulatif masih menempati urutan ketiga.

Urutan ketiga harian, Jawa Timur hari ini menambahkan pasien sembuh sebanyak 660 kasus dan kumulatifnya urutan kedua mencapai 66.636 kasus. Sulawesi Selatan, berada di urutan keempat harian dengan menambahkan 606 kasus dan kumulatifnya bertambah menjadi 21.955 kasus. Dan urutan kelima harian berada di Jawa Tengah menambahkan pasien sembuh sebanyak 531 kasus dan kumulatifnya sebanyak 49.532 kasus.

Sementara pada pasien terkonfirmasi positif, hari ini bertambah sebanyak 7.514 kasus. Untuk jumlah kumulatifnya, atau pasien terkonfirmasi positif yang tercatat sejak kasus pertama hingga saat ini, berjumlah 685.639 kasus. Namun untuk jumlah kasus aktif, yakni pasien Covid-19 yang masih menjalani masa perawatan, per hari ini berjumlah 106.528 kasus atau 15,5% dari pasien terkonfirmasi.

Untuk rincian penambahan pasien terkonfirmasi positif harian per provinsi, DKI Jakarta hari ini urutan pertama, menambahkan sebanyak 1.954 kasus dan kumulatifnya masih yang tertinggi sebanyak 167.842 kasus. Diikuti Jawa Tengah urutan kedua harian menambahkan 912 kasus dan kumulatifnya di urutan keempat nasional dengan 74.335 kasus.

Jawa Barat urutan ketiga harian dengan menambahkan pasien terkonfirmasi positif sebanyak 903 kasus dan kumulatifnya urutan ketiga mencapai 76.492 kasus. Jawa Timur urutan keempat menambahkan sebanyak 834 kasus dan kumulatifnya masih urutan kedua sebanyak 77.651 kasus. Dan Sulawesi Selatan hari ini urutan kelima menambahkan 524 kasus dan kumulatifnya mencapai 27.385 kasus.

Disamping itu, untuk kasus pasien meninggal harian juga masih bertambah sebanyak 151 kasus dan kumulatifnya menjadi 20.408 kasus atau 3,0% dari pasien terkonfirmasi. Dari rincian per provinsi, urutan pertama harian berada di Jawa Timur dengan menambahkan pasien meninggal sebanyak 50 kasus dan kumulatifnya masih yang tertinggi menembus 5.353 kasus.

Urutan kedua harian di Jawa Tengah dengan menambahkan 31 kasus dan kumulatifnya masih urutan ketiga, menembus angka 3.003 kasus. DKI Jakarta urutan ketiga harian menambahkan 15 pasien meninggal dan kumulatifnya juga masih urutan kedua bertambah menjadi 3.116 kasus.

Banten hari ini masuk urutan keempat harian menambahkan 6 kasus dan kumulatifnya 403 kasus. Dan urutan kelima berada di Sumatera Barat dengan 5 pasien meninggal dan kumulatifnya 487 kasus. Sementara Jawa Barat yang jumlah kumulatifnya masih berada di urutan keempat, hari ini bertambah menjadi 1.104 kasus termasuk tambahan 2 pasien meninggal hari ini.

Selain itu, laporan data hasil uji pada 510 laboratorium jejaring per 23 Desember 2020, jumlah spesimen selesai diperiksa per hari sebanyak 52.672 spesimen dan kumulatifnya 6.926.508 spesimen. Jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 33.554 orang dan kumulatifnya 4.625.786 orang.

Sementara jumlah negatif Covid-19 dari hasil periksa, per hari ini sebanyak 26.040 orang dan kumulatifnya 3.940.147 orang. Selain itu per hari ini jumlah suspek tercatat ada 66.914 kasus. Untuk sebaran wilayah masih berada di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.

CM

(yao)