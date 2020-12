SURABAYA - Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Prof Mochamad Ashari MEng positif Covid-19. Manajemen Kampus ITS memutuskan untuk menutup kampus.

Kepala Unit Komunikasi Publik ITS, Anggra Ayu Rucitra ST MMT menuturkan, pihaknya langsung memberikan pengumuman mengingat perkembangan perluasan Covid-19 di lingkungan ITS serta langkah untuk pencegahannya.

"Satgas ITS merekomendasikan dan telah disetujui oleh Pimpinan ITS, mengenai larangan masuk kampus ITS (lockdown) per tanggal 24 Desember 2020 hingga 10 Januari 2021," kata Anggra.

Bersamaan dengan ini, pihaknya juga menyampaikan bahwa Rektor ITS Prof Mochamad Ashari MEng telah dinyatakan positif Covid-19. Rektor dinyatakan positif setelah melakukan swab test, dan hasil test keluar hari ini, Jumat 25 Desember 2020.

"Kondisi beliau saat ini dalam keadaan baik, dan sedang dilakukan perawatan di salah satu rumah sakit di Surabaya," ungkapnya.

Anggra pun meminta kepada seluruh Sivitas ITS agar turut serta mendoakan rektor supaya segera kembali pulih dan sehat. Serta dapat kembali memimpin kampus .

"Bagi seluruh Sivitas ITS yang sedang sakit, mengetahui ada yang sakit, serta ingin mengetahui langkah dan pencegahan Covid-19," ungkapnya.

