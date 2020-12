PALEMBANG -Diduga kecewa karena diputusi oleh pacar, pria ini nekat mengirimkan foto dan video bugil mantan pacar ke ibu mantan kekasihnya itu. Tidak terima atas perbuatan tersebut, pelaku dilaporkan oleh ibu mantan kekasih berinisial F (38) ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Dalam laporan yang tercatat LPB/2685/XII/2020/SUMSEL/RESTABES/SPKT bahwa korban atau pelapor mengatakan dirinya menerima kiriman foto dan video bugil anaknya yang dikirimkan oleh pelaku, Rabu (23/12/2020). Saat itu dirinya sedang di rumahnya di Kecamatan Sematang Borang, Palembang.

"Pelaku memang saya kenal, dia pacar anak saya. Tapi mereka berpisah, putus cinta. Nah diduga tidak terima diputuskan cinta, pelaku mengirimkan saya foto dan video tidak senonoh anak saya ke saya," katanya, Jumat (25/12/2020).

Masih kata ibu korban, dirinya tidak mengerti apa maksud pelaku mengirimkan foto dan video bugil anaknya. "Saya tidak terima perbuatan pelaku yang menghina kehormatan saya dan anak saya," ujarnya.

Kasubbag Humas Polrestabes Palembang, AKP Irene membenarkan adanya laporan korban yang di kirimkan foto dan video tidak senonoh anaknya. "Laporan diterima dan akan ditindaklanjuti unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang," katanya.

Pelaku jika terbukti bersalah bisa dikenakan UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU no 19 tahun 2019 tentang ITE. "Ancaman penjara paling lama enam tahun," katanya.

