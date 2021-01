MENANGGAPI penolakan Senat atas vetonya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengkritik RUU pertahanan dengan berbagai alasan. Ia menyebut RUU itu sebagai "hadiah" bagi China dan Rusia. Ia juga mengatakan RUU itu membatasi kemampuannya mengurangi jumlah pasukan di Afghanistan, Korea Selatan dan di tempat lain.

Ia juga menegaskan bahwa RUU itu harus mencakup pencabutan undang-undang federal, yang dikenal sebagai Pasal 230. Pasal itu memberi perlindungan terhadap kewajiban untuk bertanggung jawab kepada perusahaan internet, seperti Facebook, Twitter dan Google, yang kerap dituduhnya sebagai bias antikonservatif.

BACA JUGA: Kongres AS Tolak Veto Trump atas RUU Pertahanan

Dalam cuitan di Twitter, sebagaimana dikutip dari AFP, Trump menulis, "Senat Republik kita baru saja melewatkan kesempatan untuk menyingkirkan Pasal 230, yang memberi kekuasaan tak terbatas kepada perusahaan-perusahaan Teknologi Besar. Memprihatinkan!!!"

Our Republican Senate just missed the opportunity to get rid of Section 230, which gives unlimited power to Big Tech companies. Pathetic!!! Now they want to give people ravaged by the China Virus $600, rather than the $2000 which they so desperately need. Not fair, or smart!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021