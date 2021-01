WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dapat mengambil tindakan militer "sembrono" terhadap Iran di hari-hari terakhirnya menjabat, demikian diperingatkan para pengamat militer. Hal itu disampaikan di tengah ketegangan antara Teheran dan Washington pada peringatan setahun pembunuhan Jenderal Iran, Qassem Soleimani, Minggu (3/1/2021).

Dalam sebulan terakhir, AS telah menerbangkan pengebom B-52 ke Teluk sebanyak tiga kali, sebagai langkan pencegahan serangan balasan Iran pada peringatan pembunuhan tersebut.

Namun, dengan sisa waktu kurang dari sebulan di Gedung Putih, Trump berada di bawah tekanan dari sekutunya di Timur Tengah, Arab Saudi dan Israel, untuk mengambil tindakan terhadap Iran, demikian kata Danny Postel, asisten direktur Pusat Studi Internasional dan Kawasan. di Universitas Northwestern.

“Trump adalah hewan yang sangat terluka dan sangat terpojok dalam skenario permainan akhir. Dia punya beberapa minggu lagi, dan kita tahu dia mampu melakukan perilaku yang sangat tidak menentu," kata Postel, pakar kebijakan luar negeri Iran dan AS, kepada Al Jazeera dalam sebuah wawancara.

"Ini mungkin kasus yang paling tidak menentu, serangan paling sembrono masih akan datang."

New intelligence from Iraq indicate that Israeli agent-provocateurs are plotting attacks against Americans—putting an outgoing Trump in a bind with a fake casus belli.



Be careful of a trap, @realDonaldTrump. Any fireworks will backfire badly, particularly against your same BFFs.— Javad Zarif (@JZarif) January 2, 2021