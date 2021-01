NEW DELHI – Video berisi adegan massa Hindu garis keras merusak dan menjarah properti di desa yang dihuni kaum Muslim di India, viral di media sosial. Aksi kekerasan itu diketahui terjadi di dekat Kota Mandsaur, Distrik Malwa, Negara Bagian Madhya Pradesh.

Salah satu media lokal melaporkan, ribuan pendukung Hindutva (kelompok Hindu ekstrem di negara itu) dari desa lain mendatangi Desa Dorana yang penduduknya didominasi oleh pemeluk Islam, Selasa (29/12/2020) lalu. Berbekal senjata, gerombolan itu merusak rumah dan properti milik warga, termasuk masjid. Mereka juga menjarah uang tunai dan perhiasan senilai ratusan ribu rupee.

Warga Dorana pun meninggalkan rumah dan tempat-tempat usaha mereka setelah aksi unjuk rasa oleh kelompok Hindutva menimbulkan kepanikan di daerah tersebut.

“Massa beranggotakan 5.000 orang telah mendatangi desa kami sekitar jam 2 siang (Selasa, 29 Desember 2020). Mereka terus merusak berbagai properti di sini selama tiga hingga empat jam. Mereka memainkan DJ (musik disko) di depan masjid untuk menghasut umat Islam,” kata warga salah satu warga Dorana, Muhammed Hakim, kepada Clarion India, dikutip Senin (4/1/2021).

