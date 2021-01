PORTO - Otoritas kesehatan di Portugal sedang menyelidiki kematian mendadak dari asisten bedah anak di Porto, yang dilaporkan dalam "kesehatan yang sempurna" saat menerima vaksin Covid-19 buatan Pfizer.

Perawat yang pada Senin (4/1/2021) diidentifikasi sebagai Sonia Azevedo, (41 tahun), itu bekerja sebagai asisten bedah di Instituto Português de Oncologia (IPO), sebuah rumah sakit onkologi di Porto. Ibu dua anak itu termasuk di antara 538 petugas kesehatan di IPO yang menerima dosis pertama vaksin Pfizer / BioNTech pada Rabu (30/12/2020) lalu.

Azevedo makan malam bersama keluarganya pada malam Tahun Baru, dan ditemukan tewas di tempat tidur keesokan paginya.

“Saya ingin tahu apa yang menyebabkan kematian putri saya,” kata ayahnya, Abilio, kepada tabloid Portugis, orreio da Manhã sebagaimana dilansir RT. Dia menggambarkannya sebagai orang yang "baik dan bahagia" yang "tidak pernah minum alkohol, tidak makan sesuatu yang istimewa atau luar biasa."

