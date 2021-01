KINGSTOWN – Setelah beberapa dekade tidak aktif, gunung berapi di pulau Karibia St. Vincent telah kembali aktif dan bergemuruh. Pihak berwenang segera bersiap untuk menghadapi potensi letusan, namun berita tentang evakuasi di sejumlah media justru menimbulkan kepanikan.

Bertentangan dengan laporan di media lokal dan internasional, Badan Manajemen Darurat Bencana Karibia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada perintah evakuasi yang dikeluarkan di tengah meningkatnya aktivitas di gunung berapi Soufriere.

BACA JUGA: Gunung Berapi Kilauea di Pulau Besar Hawaii Meletus

“St. Penduduk Vincent menyarankan untuk mengungsi setelah gunung berapi La Soufriere memuntahkan abu, ”bunyi tajuk utama dari kantor berita Reuters, sekitar empat hari setelah awalnya diterbitkan.

Organisasi Manajemen Darurat Nasional St. Vincent dan The Grenadines mengeluarkan tweet mendesak pada Minggu (3/1/2021) untuk menyangkal laporan bahwa perintah evakuasi telah dikeluarkan.

@DailyMailUK this article is completely incorrect. There has been NO evacuation order issued. The volcano continues to be monitored by @uwiseismic and the National Emergency Management Organisation https://t.co/GvTw5BTZw7— Saint Vincent & the Grenadines (@VisitSVG) January 1, 2021