WILMINGTON - Presiden AS terpilih, Joe Biden menilai Presiden Donald Trump bertanggung jawab atas kerusuhan di Gedung DPR AS (Capitol) pada Rabu 6 Januari 2021 lalu. Menurut politikus senior Partai Demokrat itu, bentrokan yang menewaskan satu orang polisi dan empat orang demonstran menjadi salah satu hari paling kelam dalam sejarah AS.

Serangan itu, kata dia, juga mengotori demokrasi negeri Paman Sam. Tak tanggung-tanggung, Biden bahkan menyebut para pendukung Trump yang memaksa masuk ke Capitol itu sebagai “teroris domestik”.

“Jangan berani-berani menyebut mereka pengunjuk rasa. Mereka adalah gerombolan perusuh, pemberontak, teroris domestik! itu yang mendasar,” kata senior Demokrat berusia 78 tahun itu, dikutip Reuters.

Kekerasan itu terjadi ketika massa pro-Trump menyerbu Capitol, gedung yang menampung Senat dan anggota DPR AS itu. Kerusuhan tersebut meledak setelah Trump melecut semangat para pendukungnya dengan klaim bahwa Pemilu AS 2020 yang dimenangkan Biden itu penuh kecurangan.

“Dia (Trump) melancarkan serangan habis-habisan terhadap institusi demokrasi kita sejak awal, dan kemarin adalah puncak dari serangan yang tak henti-hentinya itu,” ujar Biden.

Demi memastikan integritas kepemimpinannya nanti, Biden mengatakan, pejabat di Departemen Kehakiman AS ke depan akan memiliki loyalitas pada hukum, bukan kepada sosok presiden.

Diketahui, Kongres AS—yang terdiri atas gabungan DPR dan Senat—telah mengesahkan hasil penghitungan pemungutan suara elektoral (electoral vote), yang mengonfirmasi kemenangan Biden pada Kamis 7 Januari 2021. Biden akan dilantik sebagai presiden pada 20 Januari ini.

(wal)