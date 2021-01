MUMBAI - Sepuluh bayi baru yang lahir tewas akibat kebakaran yang terjadi di sebuah rumah sakit di negara bagian terkaya India, Maharastra, pada Sabtu (9/1/2021).

"Kebakaran terjadi pada pukul 02.00 hari ini," kata Pramod Khandate, ahli bedah sipil di Rumah Sakit Umum Distrik Bhandara, Maharastra sebagaimana dilansir VOA.

Tujuh dari 17 anak di unit perawatan neonatal telah diselamatkan, tetapi 10 lainnya tewas.

Menteri Kepala (gubernur -red) Maharashtra Uddhav Thakre memerintahkan penyelidikan atas insiden tersebut, demikian dilaporkan Reuters pada Sabtu.

Heart-wrenching tragedy in Bhandara, Maharashtra, where we have lost precious young lives. My thoughts are with all the bereaved families. I hope the injured recover as early as possible.— Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2021