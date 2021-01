TOKYO – Jepang dilanda hujan salju lebat yang telah mengakibatkan setidaknya 10 orang meninggal dan lebih dari 300 terluka.

Kantor berita NHK melaporkan pada Selasa (12/1/2021), empat dari kematian dilaporkan terjadi di Prefektur Niigata, di mana 148 orang terluka di sana. Perefektur Fukui melaporkan 64 orang terluka,

BACA JUGA: Ledakan Guncang Tambang Emas China, 22 Pekerja Terperangkap

Sementara di Prefektur Toyama, di mana rekor hujan salju lebih dari 100 sentimeter dilaporkan untuk pertama kalinya dalam 35 tahun, dua orang meninggal sementara 91 lainnya luka-luka. Satu orang meninggal dan 38 luka-luka di Prefektur Ishikawa dan dua orang lainnya luka-luka di Gifu.

🇯🇵❄️The #snowfall in many parts of #Japan has set a record in the past few days. Heavy snow has severely blocked traffic, and more than 1,000 vehicles have been unable to move.



🇯🇵❄️ 连日来,#日本 å¤šåœ°é™é›ªé‡åˆ›ä¸‹çºªå½•ï¼Œå¤§é›ªé€ æˆå„åœ°äº¤é€šä¸¥é‡å—é˜»ï¼Œé€¾åƒè¾†è½¦åœ¨ #大雪 中动弹不得。

CFPpic pic.twitter.com/4N3AvG2O57— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) January 11, 2021