JAKARTA- Grab, superapp terkemuka di Asia Tenggara berkolaborasi dengan Panasonic Corporation dalam kampanye pemasaran terintegrasi yang bertujuan untuk menghadirkan kualitas udara dalam mobil yang lebih baik dan meningkatkan pengalaman berkendara secara menyeluruh bagi pengguna GrabCar Premium.

Melalui kampanye yang terintegrasi penuh yang menggabungkan solusi periklanan online dan offline unik dari GrabAds, Grab akan menjadikan 5.500 kendaraan GrabCar Premium di empat negara sebagai ruang pameran mini (mini-showrooms) untuk generator nanoe™ X dari Panasonic. Generator nanoe™ X adalah pembersih udara (air purifier) yang memurnikan dan meningkatkan sirkulasi udara melalui clean technology milik Panasonic. Pelanggan yang bepergian dengan GrabCar Premium berkesempatan untuk melihat dan merasakan langsung, generator nanoe™ X, perangkat dengan ukuran kecil yang seukuran wadah botol di mobil.

Panasonic juga akan memanfaatkan insights pelanggan Grab agar dapat menjangkau calon pelanggan mereka melalui aplikasi Grab yang tersedia di lebih dari 214 juta smartphone di Asia Tenggara. Pelanggan dapat mempelajari lebih lanjut tentang teknologi nanoe™ X dari Panasonic melalui iklan digital yang berada di aplikasi Grab kemanapun mereka pergi dan selama perjalanan menggunakan GrabCar Premium. Dengan menawarkan pengalaman produk secara offline melalui iklan online, pelanggan yang tertarik akan memperoleh semua informasi tentang teknologi inovatif Panasonic dan berbagai solusi yang dapat mereka pertimbangkan.

Kerja sama ini memberikan peluang penghasilan tambahan bagi mitra pengemudi Grab yang akan mendapat biaya bulanan untuk penempatan produk (product placement) di mobilnya selama masa kampanye. Selain itu, Panasonic akan menyumbangkan semua 5.500 air purifier kepada pengemudi yang berpartisipasi agar dapat meningkatkan pengalaman berkendara dengan udara dalam mobil yang bersih.

GrabAds yang awalnya dimulai untuk memberikan pendapatan tambahan bagi mitra pengemudi dan pengantaran melalui iklan, kini telah berkembang menjadi platform periklanan yang lengkap selama beberapa tahun terakhir. Brand dapat memanfaatkan berbagai solusi Grab, termasuk armada transportasi Grab yang berperan sebagai out-of-home billboard keliling terbesar, penempatan iklan digital di salah satu aplikasi super yang paling sering digunakan, dan salah satu program loyalitas terbesar di kawasan ini untuk mendukung kampanye pemasaran yang terintegrasi, terukur, dan bermanfaat bagi pelanggan mereka.

“Kemitraan kami dengan Panasonic mencerminkan keyakinan bahwa periklanan bukanlah hubungan satu arah, tetapi hubungan dua arah yang memiliki pertukaran nilai antara brand dan pelanggan. Hal ini juga menandai babak baru bisnis GrabAds yang kian menjadi platform periklanan pilihan bagi brand di dalam dan di luar ekosistem kami untuk lebih terhubung dan terlibat dengan pelanggan Asia Tenggara. Kami akan terus melakukan pendekatan kolaboratif dalam bekerja dengan merek dan agensi untuk menciptakan dan meluncurkan kampanye yang berdampak di Asia Tenggara, ” ujar Ken Mandel, Regional Managing Director GrabAds.

The Grab x Panasonic collaboration spans Singapore, Ho Chi Minh City, Hanoi, Kuala Lumpur and Jakarta for a period of two months, starting from 14 January 2021.

Kolaborasi Grab x Panasonic akan hadir di Singapura, Kota Ho Chi Minh, Hanoi, Kuala Lumpur, dan Jakarta selama dua bulan, mulai 14 Januari 2021. CM

(yao)