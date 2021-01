KUMPULAN dokumen berisi catatan rahasia yang disimpan oleh CIA sehubungan dengan aktivitas UFO yang dilaporkan akhirnya terungkap.

Dinas Intelijen Amerika Serikat (CIA) mengklaim “harta karun” yang dirilis itu berisi "seluruh" arsip dokumentasi tentang Benda Terbang Tak Dikenal (Unidentified Flying Object/UFO) atau yang sekarang disebut sebagai "Fenomena Udara Tak Teridentifikasi" (Unidentified Aerial Phenomena/UAP). “Harta karun” itu terdiri dari ratusan catatan yang sebelumnya sangat rahasia yang berusia lebih dari setengah abad.

Perilisan data yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menarik ini terjadi berkat upaya yang telah lama dilakukan oleh situs jejaring intelijen The Black Vault, yang telah mencari dan berbagi dokumentasi pemerintah yang tidak diklasifikasikan tentang UFO (di antara banyak hal lainnya) sejak pertengahan 1990-an.

