AMERIKA SERIKAT - Pria yang menyuntikkan jamur menderita gagal organ setelah jamur tumbuh di darah.

Seorang pria di Amerika Serikat (AS) ini diketahui merebus jamur ajaib dan menyuntikkan cairan ke dalam pembuluh darahnya.

Dia menderita berbagai gejala yang mengerikan dan hampir meninggal setelah ditemukan oleh keluarganya dalam keadaan bingung.

Dia pun dilarikan ke rumah sakit setelah jamur mulai tumbuh di dalam aliran darahnya.

Pria ini diketahui telah diberi resep obat jenis opioid untuk membantu mengendalikan gangguan bipolar, dan berharap menemukan obat yang lebih alami untuk kondisinya.

Dia membaca tentang potensi psilocybin, bahan aktif dalam jamur ajaib, untuk merawat pasien yang didiagnosis dengan kecemasan kronis dan depresi jangka panjang yang didiagnosis secara klinis.

Namun, alih-alih mengonsumsi obat dengan cara konvensional - biasanya dikonsumsi sebagai makanan atau sebagai bubuk kering dalam kapsul - pria itu memutuskan untuk bereksperimen dengan memberikannya sendiri secara intravena.

Menurut laporan kasus yang diterbitkan minggu ini di Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry, pria tersebut melarutkan jamur dalam air mendidih, menyaring cairannya melalui bola kapas, dan kemudian menyuntikkannya.

Dalam beberapa hari, dia menjadi sangat tidak sehat. Dia menderita kelelahan yang parah, mual dan diare, dan mulai muntah darah.

Pada saat dokter memeriksa pasien, dia mengigau, dan mereka mendiagnosis banyak kegagalan organ - hati dan kedua ginjalnya sedang berjuang untuk mengatasi kadar racun dalam aliran darahnya.

Tak hanya itu, jamur yang tumbuh subur di lingkungan gelap, basah dan hangat, sebenarnya mulai tumbuh di dalam tubuhnya. Pasien perlu ditempatkan di ventilator untuk menjaganya tetap hidup sementara darahnya disaring untuk menghilangkan spora jamur mikroskopis.

Setelah kira-kira 22 hari di rumah sakit, pria itu dipulangkan dengan resep dua antibiotik kuat yang berbeda dan zat antijamur. Dia juga diberi peringatan untuk tidak mencoba menyuntikkan apapun ke dalam dirinya lagi.

(sst)