NEW DELHI – Sebanyak 15 pekerja migran tewas terlindas sementara beberapa lainnya menderita luka-luka setelah sebuah truk menabrak mereka di Negara Bagian Gujarat, India, pada Selasa (19/1/2021) pagi. Menurut polisi, kejadian tersebut terjadi saat para buruh sedang tidur di trotoar.

"Sebuah truk bertabrakan dengan sebuah traktor yang sarat dengan tebu, setelah itu pengemudi truk kehilangan kendali dan melaju di atas trotoar tempat para pekerja sedang tidur," kata Polisi Gujarat dalam sebuah pernyataan.

Sebanyak 18 pekerja sedang tidur di trotoar, kata polisi, menambahkan bahwa 12 dari mereka tewas di tempat sementara tiga lainnya meninggal karena luka-luka selama perawatan.

