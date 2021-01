WASHINGTON, DC – Presiden Amerika Serikat ke-46 Joe Biden tiba di Gedung Putih setelah melakukan parade inaugurasi dari pemakaman Arlington, Virginia, pada Rabu (20/1/2020). Ini bukan pertama kalinya Biden menjabat di Gedung Putih, meski ini yag pertama kali dia berstatus sebagai Presiden.

Pandemi Covid-19 membuat acara inaugurasi atau pelantikan Joe Biden di Washington, DC pada Rabu digelar sedikit berbeda dari biasanya. Hal ini salah satunya terlihat dari pelaksanaan parade pelantikan yang digelar secara virtual.

Tidak seperti pada rangkaian acara inaugurasi presiden sebelumnya, pada parade pelantikan Biden tidak akan terlihat warga AS yang menyambut sang Presiden di tepi jalan. Sebagai gantinya akan ada perwakilan dari tiap-tiap negara bagian yang hadir dalam parade kali ini.

Parade berlangsung setelah Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris menyelesaikan rangkaian acara di pemakaman Arlington, dan bergerak ke Gedung Putih.

Mobil kepresidenan AS, yang dikenal sebagai 'The Beast', dikawal oleh drumband dari almamater Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris – University of Delaware dan Howard University.

Rombongan pengawal juga akan beranggotakan perwakilan dari setiap cabang militer, termasuk Band Angkatan Darat AS, Pengawal Kehormatan Layanan Gabungan, dan Komandan Pasukan Penjaga Fife dan Korps Drum dari Infanteri AS ke-3 "Old Guard".

Mobil Biden dan Harris dikawal melalui jalanan Washington, DC yang sepi dari 15th Street ke Gedung Putih.

Di tengah perjalanan, Biden serta keluarganya, tampak keluar dari mobil kepresidenan dan melanjutkan perjalanan ke Gedung Putih dengan berjalan kaki. Dia dikelilingi oleh agen Dinas Rahasia (Secret Service) pengawal Presiden. Setelah perjalanan singkat Biden dan keluarga tiba di Gedung Putih, yang akan mereka tinggali setidaknya untuk empat tahun mendatang. Biden sebelumnya menjabat di Gedung Putih sebagai Wakil Presiden dari Barack Obama selama dua masa jabatan dari 2009-2017. Biden diperkirakan akan menandatangani beberapa perintah eksekutif dan melanjutkan pekerjaan di Gedung Putih setelah menyelesaikan rangkaian acara inaugurasi.