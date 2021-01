JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ucapan selamat kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris. Ucapan ini disampaikan Jokowi setelah Joe Biden mengambil sumpah sebagai Presiden Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat.

Ucapan ini disampaikan Jokowi melalui akun instagramnya.

“Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris on your inauguration as the 46th President and 49th Vice President of the United States,” ungkap Jokowi, Kamis (21//1/2021).

Jokowi mengajak untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan AS. Dengan harapan memberikan manfaat tidak hanya bagi dua negara tapi juga untuk dunia yang lebih baik.

“Let us continue to strengthen our strategic partnership, not only for the benefit of our two nations, but for a better world for all,” pungkasnya.

