JAKARTA – Ada beberapa buku patut dibaca untuk menjawab kegelisahan setelah lulus kuliah bagaimana mendapat pekerjaan yang diimpikan dan bagaimana perjalanan karier.

Judul buku-buku ini kerap menyertakan kata-kata seperti "memaksimalkan", "menang", dan "rahasia sukses" yang dapat pembacanya lebih termotivasi untuk bergerak maju.

Setidaknya ada 5 rekomendasi buku yang bisa untuk menginspirasi langkah perjalanan karier seseorang. Berikut lima buku yang harus ditambahkan ke daftar bacaan sekarang juga seperti dilansir dari Her Campus pada Minggu (31/1/2021).

1.Designing Your Life oleh Bill Burnett & Dave Evans.

Buku ini ditulis oleh para profesor dari Stanford dan berdasarkan kelas legendaris yang mereka ajarkan di sana, Designing Your Life: How to Build a Well-Lived, Joyful Life bukanlah bacaan pasif.

Ini adalah buku kerja yang dirancang untuk membantu Anda memikirkan cara-cara untuk menciptakan kehidupan yang dicintai secara profesional dan sebaliknya.

Burnett dan Evans membantu menerapkan pemikiran desain, yaitu cara desainer mendekati masalah dalam hidup seseorang. Sasarannya lebih besar dari sekadar karier meskipun mereka memiliki versi kedua Designing Your Work Life, yang membidik di sisi pekerjaan, yang bertujuan untuk membantu seseorang membangun eksistensi yang memuaskan di setiap bagian hidupnya.

2.What Color is Your Parachute?

Buku ini disusun oleh Richard Bolles with Katherine Brooks What Color is Your Parachute? Your Guide to a Lifetime of Meaningful Work and Career Success memulai debutnya pada tahun 1970 dan telah direvisi setiap tahun sejak 1975. Dan jangan biarkan jangka panjangnya membuat takut.

Edisi 2021 buku ini kembali direvisi oleh Direktur Pusat Karir Universitas Vanderbilt. Hasil revisi diisi dengan informasi untuk zaman modern, termasuk wawancara virtual, dampak Covid-19 dan menggunakan alat media sosial dalam pencarian kerja.

Itulah mengapa buku serial ini sudah ada sejak lama. Buku ini juga berisi semua tentang saran yang dapat diterapkan sekarang. Misalnya kirimkan catatan terima kasih fisik pada hari wawancara selain mengirim email. 3.Quiet disusun oleh Susan Cain. Buku ini menitikberatkan memanggil semua orang introvert yang lelah diberitahu untuk "angkat bicara!" dan "tempatkan diri di luar sana!" Menjadi seorang ekstrovert tentu dapat mempermudah pencarian pekerjaan, tetapi dalam Quiet: The Power of Introvert in a World That Can't Stop Talking, Cain berpendapat bahwa introvert atau keduanya sangat sukses dan selalu diremehkan. Ini bukan panduan cara kerja khas yang akan mengajari menulis surat lamaran, tetapi mungkin melakukan sesuatu yang lebih penting adalah ubah cara memandang diri sendiri. Jadi, ambillah sudut baca yang nyaman dan bersiaplah untuk mendapatkan inspirasi. 4.Becoming disusun Michelle Obama. Terlahir sebagai orang yang berprestasi, mantan Ibu Negara Amerika Serikat ini adalah lulusan dari Princeton dan Harvard Law yang selalu tahu dia ingin melakukan hal-hal besar, dan Becoming mencakup semuanya. Setelah memulai karirnya di sebuah firma hukum berkekuatan tinggi, Michelle bertugas di pemerintahan kota, sebagai direktur eksekutif organisasi nirlaba, sebagai dekan asosiasi di Universitas Chicago, dan sebagai Wakil Presiden di Rumah Sakit Universitas Chicago. Eksplorasi yang terus terang tentang naik turunnya pekerjaannya dan pencarian jiwa yang diperlukan untuk mengesampingkan karier yang "sempurna" untuk mengikuti hasratnya yang sebenarnya akan membuka mata bagi siapa pun yang selalu khawatir tentang semuanya. 5.Is Everyone Hanging Out Without Me? Buku ini disusun oleh Mindy Kaling berisikan tulisan tidak ada cara yang lebih baik untuk merencanakan impian besar selain dengan mendengar dari orang-orang yang telah melakukannya sendiri. Tidak seperti otobiografi CEO yang menganggap dirinya penting, Mindy Kaling akan memberi tahu apa yang dibutuhkan dengan humor dan kerendahan hati, bukan ego. Ada banyak karier yang ada di luar dunia sembilan-ke-lima, dan buku-buku seperti Is Everyone Hanging Out Without Me? serta Tina Fey's Bossypants dan Amy Pohler's Yes Please adalah pengantar yang bagus tentang apa yang diperlukan untuk membuatnya di dunia di luar bisnis-santai. Membaca buku Kaling adalah pemandangan yang luar biasa di balik tirai glamor dan imajinasi yang menutupi Hollywood. Jika mencari kisah nyata tentang apa yang diperlukan untuk membuatnya dalam pekerjaan yang menurut semua orang mudah, ini adalah tempat yang tepat untuk memulai.