JAKARTA- Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menjadi kampus favorit tujuan mahasiswa baru. ITS pun menggelar acara "Ini Lho ITS (ILITS) 2021" bagi pemburu kampus.

Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng mengatakan, Open Campus ILITS 2021 ini cocok untuk dijadikan tujuan menyalurkan mimpi-mimpi bagi para pelajar SMA/SMK sederajat yang ingin melanjutkan jenjang perkuliahan melalui kampus Kota Pahlawan ini.

“Terlebih, ITS juga akan menunggu para generasi muda yang nantinya bersama-sama bergerak untuk berkontribusi dan berkarya untuk membangun bangsa,” katanya melalui siaran pers.

Acara open campus bertajuk Ini Lho ITS! (ILITS) 2021 ini memberikan pengalaman tersendiri, karena para peserta diajak untuk mengulik informasi yang dimiliki oleh setiap departemen secara virtual. Tidak hanya pengenalan kehidupan perkuliahan, para peserta juga diberikan informasi tentang keilmuan, prospek kerja, dan berbagai prestasi pada setiap departemen yang ada di ITS.

Acara open campus yang bertemakan Ruang Mimpi ini dilaksanakan dalam tiga hari, yakni mulai Minggu (7/2), Sabtu (13/2), dan Minggu (14/2). Pada setiap harinya acara ini terbagi menurut fakultas dan menjadi beberapa sesi.

Dekan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (FTIRS) ITS Dr Wawan Aries Widodo ST MT memaparkan, karya yang dihasilkan oleh ITS juga banyak dihasilkan dari mahasiswa departemen yang ada di FTIRS.

“Selain itu, departemen yang ada di dalam fakultas ini juga telah mengantongi akreditasi dan sertifikasi internasional,” ujar dosen Departemen Teknik Mesin ini bangga.

Sebagai kampus yang sering menyumbangkan karya dan prestasi dalam bidang teknologi, ITS juga diiringi dengan kekuatannya dalam membangun sektor kemaritiman di Indonesia. Lewat Fakultas Teknologi Kelautan (FTK), ITS juga banyak melahirkan inovasi baru dan pemecahan masalah melalui rumpun keilmuannya. Dekan Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) Dr Eng Trika Pitana ST MSc berujar, saat ini banyak faktor permasalahan di Indonesia yang masih erat kaitannya dengan dunia kemaritiman, mulai dari ekonomi, infrastruktur, tantangan geografi, demografi dan sebagainya. Dosen Departemen Teknik Sistem Perkapalan ini melanjutkan, dengan bidang dan prodi yang ada di FTK para pelajar SMA/SMK sederajat bisa mengulik kembali dan menjawab tantangan kemaritiman yang ada. "Diharapkan juga generasi muda banyak yang berkontribusi serta menemukan passion-nya dalam bidang kelautan," tuturnya. Ketua Pelaksana ILITS 2021 Auliansyah Rizki Teknikade berharap penuh untuk antusiasme para pelajar yang ingin melanjutkan jenjang kuliah, khususnya di ITS, "Semoga nantinya ini akan memberikan dampak bagi kebermanfaatan dan pembekalan ilmu perkuliahan dan keprofesian bagi adik-adik SMA sekalian," pungkasnya.