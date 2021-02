SURABAYA - Advancing Humanity ITS menjadi motto yang akan menjadi penyemangat baru kampus tersebut diperkenalkan secara resmi dalam Rapat Kerja ITS, Rabu (10/2/2021).

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof Dr Ir Mochamad Ashari menuturkan, semboyan yang memiliki arti "Memajukan Kemanusiaan" ini diusung berlandaskan pada cita-cita pendirian ITS sebagai perguruan tinggi yang berperan aktif dalam pencerdasan bangsa.

“ITS berkontribusi memajukan kualitas hidup manusia dan perkembangan peradaban melalui pengembangan sains, teknologi, dan inovasi,” kata Ashari.

Ia melanjutkan, kondisi ini dapat dilihat dari beberapa riset maupun publikasi ilmiah sivitas akademika ITS yang dapat menambah ilmu pengetahuan umat manusia. Selain itu, ITS juga memberikan beberapa sumbangsih untuk masyarakat di tengah pandemi saat ini seperti memproduksi handsanitizer, face shield, robot perawat pasien Covid bernama RAISA, ventilator berbiaya murah, hingga alat pendeteksi COVID-19 yang mudah dan menarik bernama i-nose c-19.

Dengan adanya peluncuran semboyan anyar beserta rangkaian acara pada raker pimpinan 2021 ini, ITS berharap bahwa dapat terus mengobarkan semangat juang serta terus aktif berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Selain memaparkan semboyan baru, pada hari kedua raker pimpinan ITS ini juga dilaksanakan soft launching Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi ITS, sidang pleno rapat kerja dari program utama bidang yang berisikan program unggulan riset, pengabdian pada masyarakat dan inovasi, serta program utama dari tiap-tiap fakultas di ITS.

Pihaknya juga memaparkan program utama Sekretaris Institut dan penetapan target yang ditutup dengan penandatanganan kontrak kinerja tahun 2021 oleh rektor dan semua wakil rektor. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dikafrenakan pandemic maka penandatanganan kontrak kinerja kali ini dilaksanakan secara digital melalui platform myITS KPI.