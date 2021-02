BANDUNG - 9 dosen UIN Bandung meraih sertifikasi keahlian oleh lembaga sertifikasi internasional yang berkedudukan di Uni Eropa dan Amerika, International Board of Standars.

Sertifikasi keahlian tersebut dalam bidang berbeda, mulai dari legal analisis, studi humanistik, data science, politik scientist, dan lainnya. Masing-masing dosen yang tersertifikasi tersebut kemudian mendapatkan tambahan penulisan gelar.

Mereka adalah Ija Suntana (CLA/Certified Legal Analytics); Aden Rosadi (CLA/Certified Legal Analytics); Dindin Jamaluddin (CEPP/Certified in Education Planning Professional); Dadan Rusmana (CHS/Certified in Humanistic Studies); Betty Tresnawaty (CICSS/Certified International Corporate Strategy Specialist); Nani Nuranisah Djamal (MPC/Master Psychological Consultant); Dian Siti Nurjanah (MPC/Master Psychological Consultant); Arief Fatchul Huda (CDS/Certified in Data Science); Asep Abdul Sahid (CPS/Certified Political Scientist).

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Mahmud mengatakan, sertifikasi keahlian internasional sangat relevan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan citra lembaga.

“Anugerah yang luar biasa ini mesti menjadi momentum yang harus kita manfaatkan dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan Islam, sehingga kehadiran dosen-dosen dengan tambahan keahlian akan memberikan layanan lebih kepada masyarakat. Selain itu, sertifikasi ini akan mendongkrak mutu lembaga, baik secara internal maupun eksternal,” kata dia dalam keterangan resminya, Kamis (11/2/2021).

Mendut dia, pencapaian sertifikasi bagi para dosen ini sangat membanggakan, karena akan meningkatkan citra lembaga di tingkat internasional serta ini merupakan pencapaian Renstra Universitas.

Rektor berharap, para dosen-dosen yang keahliannya tersertifikasi internasional terus bertambah jumlah di waktu yang akan datang. “Setiap tahun harus ada sejumlah dosen yang tersertifikasi internasional, supaya lembaga kita ini (UIN SGD) semakin kukuh kualitasnya dan mampu berdaya saing di tingkat global,” pungkasnya.