BOYOLALI- Prestasi manis ditorehkan M. Fawwaz Ghazy Hafizh. Siswa Kelas 12 SMA Pradita Dirgantara asal Depok Jawa Barat berhasil diterima sebagai mahasiswa Ilmu Politik di University of Chicago Amerika Serikat.

Berdasarkan QS World University Rankings, University of Chicago ini termasuk institusi pendidikan tinggi di Amerika Serikat yang masuk dalam 10 besar universitas terbaik di dunia dan peringkat 17 universitas terbaik di bidang politik.

Prestasi membanggakan ini menjadi jalan semakin terbukanya SMA Pradita Dirgantara mewujudkan cita-citanya untuk melahirkan para pemimpin dunia masa depan.

Baca Juga: Ini Panduan untuk Pendaftaran SNMPTN 2021

Fawwaz menceritakan ketertarikannya dengan pendidikan luar negeri bermula dari film fiksi Divergent yang diadopsi dari novel trilogy dengan judul yang sama pada tahun 2014 saat dia masih di kelas 5 SD.

Saat itu dirinya terpesona dengan beberapa latar dalam film tersebut yang ternyata beberapa adegan di film tersebut diambil di Universitas Chicago, khususnya perpustakaan Mansueto. Sejak saat itu dia berkeinginan agar bisa mengunjungi tempat tersebut suatu saat nanti.

Seiring berjalannya waktu, Fawwaz mencari informasi mengenai University of Chicago atau UChicago yang membuat keinginannya untuk berada disana bukan sekedar mengunjungi tempat impiannya saat kecil, namun juga melanjutkan pendidikan di sana.

Baca Juga: Pendaftaran SNMPTN 2021 Dibuka Hari Ini Pukul 15.00 WIB

Cita-citanya ada lah menjadi seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selain lingkungan dan bangunan kampus yang indah dan nyaman, UChicago juga memiliki reputasi yang sangat bagus.

Dalam persiapan pendaftaran ke UChicago, Fawwaz mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, utamanya adalah motivasi dan doa, selain itu dia juga melakukan riset mengenai UChicago meliputi program yang ada, kehidupan kampus, biaya hidup dan ketentuan pendaftaran.

Selain itu dia juga perlu mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk pendaftaran seperti personal statement dan supplemental essay. “Sekolah ternyata juga mendukung banyak hal yang saya perlukan untuk mendaftar ke UChicago, seperti mengadakan kelas persiapan dan memfasilitasi tes Scholastic Aptitude Test (SAT) dan International English Languange Testing System (IELTS), translasi dokumen raport, dan mengakomodasi biaya pendaftaran,” tuturnya dalam keterangan diterima Senin (15/2/2021).

Setelah pengumpulan berkas pendaftaran di awal Januari, pada 13 Februari lalu pendaftar gelombang Early Decision II UChicago diumumkan. Tidak hanya diterima, Fawwaz juga mendapatkan kesempatan financial aid yang merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh perguruan tinggi serta beasiswa yang sangat membantu.

“Sebagai gambaran, biaya yang seharusnya saya keluarkan untuk kuliah di UChicago, termasuk tuition, room and board, student services, dan living cost, mencapai USD92,000 per tahun. Namun dengan financial aid dan beasiswa dari UChicago, biaya yang harus saya siapkan berkurang menjadi USD10,000 per tahun.” kata Fawwaz.

Fawwaz berpesan kepada rekan-rekannya untuk tetap bersemangat dan jangan pernah menyerah untuk mengejar perguruan tinggi impian masing-masing.

“Untuk teman-teman dan adik-adik kelas di SMA Pradita Dirgantara dan seluruh Indonesia, kejarlah masa depan sesuai minat kalian dan jangan pernah ragu bermimpi meskipun terlihat mustahil. Karena sebuah janji yang terdengar kecil akhirnya bisa mengubah hidup saya,” ujar Fawwaz.

Anak pertama dari Bapak Sukamto dan Ibu Tri Witanti ini membuktikan bahwa mimpi dan cita-cita yang besar dapat berasal dari sesuatu yang sederhana. Mengutip kalimat dari Lao Tzu “A journey of a thousand miles begins with a single step.”,

Dr. Yulianto Hadi, M.M Kepala SMA Pradita Dirgantara mengatakan bahwa Sekolah bertekad menjadikan seluruh siswanya dapat berhasil sukses meraih cita-citanya. Secara umum peminatan di sekolah ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar yaitu PTLN (Perguruan Tinggi Luar Negeri), PTN (Perguruan Tinggi Negeri), PTK (Perguruan Tinggi Kedinasan) dan TNI-POLRI.

“Sejak awal siswa masuk selain secara umum mengikuti program pembelajaran reguler, mereka sudah langsung diarahkan untuk membina dirinya guna meraih cita-citanya. Sekolah mengupayakan dan memfasilitasi segala kebutuhan yang diperlukan. Didukung TNI AU, Yasarini dan seluruh Pihak terkait, Sekolah membuka jalinan komunikasi dan kerjasama dengan seluruh Perguruan Tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk juga menjalin Kerjasama dengan Pihak Kedutaan negara lain. Sekolah secara terus menerus menghadirkan para Expert, Tokoh, dan para Rektor, serta Pejabat-Pejabat yang terkait untuk langsung bertemu dengan Siswa dan menyaksikan secara langsung proses dan kualitas pendidikan di SMA Pradita Dirgantara,” kata Yulianto.

“Saya Salut dan respect terhadap ananda Fawwaz, anak yang tekun dan cerdas, dia anak yang selalu berpikir positif dan optimis. Fawwas memang gigih dan bertekad kuat sehingga sangat layak dia mendapatkan hasil yang optimal. Prestasi ini sungguh luar biasa, baru 5 orang yang bisa mengenyam bangku kuliah di UChicago dan dia sebagai orang ke 6 yang diterima di sana. Dia telah mampu meningkatkan nama baiknya, dan sekaligus mengangkat nama baik Sekolah, Yayasan dan Negara. Saya yakin Fawwas akan lebih sukses dan bisa meraih prestasi puncaknya, Sukses Mendunia,” pungkasnya.