AUCKLAND - Seorang pria Selandia Baru terluka parah saat berselancar di sebuah pantai terpencil berhasil menulis pesan putus asa di atas pasir untuk meminta bantuan. Untungnya pesan itu dilihat oleh orang yang lewat dan peselancar lain, yang menyelamatkan nyawanya.

Perjalanan selancar itu berubah menjadi kisah dramatis bagi pria itu. Dia dihantam gelombang besar saat menantang ombak di pantai terpencil Auckland Barat pada Rabu (17/2/2021). Juru bicara wilayah Surf Life Saving Northern mengatakan pria itu kehilangan papan selancarnya dan terlempar ke batu.

Dia mengalami luka serius menyebabkannya tidak dapat berjalan jauh dari pantai. Tetapi berhasil menulis kata besar "HELP" (Tolong) di pasir sebelum pingsan.

Beruntung baginya, panggilan putus asa untuk meminta bantuan dilihat oleh para pendaki dari pemandangan di dekat lokasi. Para pendaki memberi tahu pihak berwenang tentang kecelakaan itu dan mengambil foto pria yang terbaring tak bergerak dengan pesan pasir terakhirnya.

#LISTEN Injured surfer writes message in the sand before collapsinghttps://t.co/UqrAPPHw8S pic.twitter.com/vALaR6Tdj8— Newstalk ZB (@NewstalkZB) February 17, 2021