JAKARTA – Pada era 90-an banyak orang mengira kalau usia radio tidak akan panjang karena munculnya berbagai media massa baru, seperti televisi dan media online. Tetapi nyatanya tidak.

Menurut Pemimpin Redaksi Trijaya Network Gaib Maruto Sigit asumi tersebut didasari oleh proyeksi adanya media yang memiliki kekuatan lebih dahsyat.

"Bukan Cuma bisa didengar, tetapi juga bisa dilihat. Dalam perkembangan selanjutnya, televisi terus bertumbuh dan radiopun juga terus bertumbuh dan tidak mati,” kata Gaib, dalam webinar bertajuk “Radio, How Long Can You Go?” yang diadakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Bakrie, dalam rangka merayakan Hari Radio Sedunia 2021.

Baca Juga : Sandiaga Uno Berharap Industri Radio Semakin Inovatif di Tengah Pandemi Corona

Gaib menegaskan, hal yang menyebabkan radio terus ada walaupun media televisi berkembang karena kedua media tersebut memiliki ciri-ciri, sifat, kebiasan pendengar dan pemirsa, serta publik yang berbeda. Oleh sebab itu, televisi dan radio bisa terus bersaing sesuai dengan rutenya masing-masing.

“Contoh, dulu di radio ada acara sekitar tahun 80-90-an. Saya sempat mengirim surat ke radio supaya dibacakan. Ketika surat itu dibaca, rasanya senang bukan main dan itu enggak bisa saya dapat di TV karena di TV itu antara penyiar dan pemirsanya ada batasan,” ungkap Gaib.

Dengan begitu, radio tetap unggul dalam jalannya sendiri dan televisi juga bisa unggul dalam jalurnya sendiri karena perbedaan ciri dan karakteristik yang ada. Kemudian, tantangan baru yang dihadapi radio adalah merebaknya penggunaan internet setelah reformasi. Saat itu juga banyak orang yang mengira usia radio akan mati karena media online banyak bermunculan. Baca Juga : Stasiun Radio Misterius yang Mengudara Hampir Empat Dekade “Karena media online itu bisa semuanya. Dengar bisa, lihat bisa, dan nonton bisa, begitu. Saat itu orang bilng radio akan mati, tetapi nyatanya radio tetap bertahan,” jelasnya. Tak hanya itu, kemunculan smartphone juga dianggap dapat mengancam radio karena segala kemudahan terdapat di dalamnya. Namun, nyatanya radio masih tetap bertahan hingga sekarang.