JAKARTA- Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) bekerjasama dengan Unpad, Kadin dan Islamic Chamber or Commerce, Industry, and Agriculture atau ICCIA menggelar International Conference Tackling The Covid-19 Pandemic: Health, Economics, Diplomacy, And Social Perspectives. Acara tersebut digelar mulai tanggal 23 Februari hingga 25 Februari 2021 di Hotel Pullman Bandung.

(Baca juga: Viral, Detik-Detik Banjir Besar di Metland Bekasi Robohkan Tembok Warga)

Acara tersebut digelar secara virtual dann akan diikuti oleh berbagai tokoh dari berbagai negara.

Sebelumnya IKA Unpad sukses meluncurkan International Conference Tackling The Covid-19 Pandemic: Health, Economics, Diplomacy, And Social Perspectives. yang disiarkan secara langsung melalui Zoom dan Youtube, di awal bulan Januari 2021.

"Kini, dalam hitungan hari, tepatnya tanggal 23 - 25 Februari 2021, konferensi Internasional akan dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Bahkan akan dibuka Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan ditutup Wakil Presiden, Ma'ruf Amin," ujar Ketua IKA Unpad, Irawati Hermawan, Minggu (21/2/2021).

Ira juga menjelaskan latar belakang kondisi pandemi di Indonesia yang memerlukan kolaborasi semua pihak. Oleh karena itu, IKA Unpad bekerja keras demi menyatukan perspektif semua pihak untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini.

Menurutnya, selain dibuka dan ditutup oleh Presiden dan Wakil Presiden RI, konferensi akan menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri Kesehatan Kerajaan Arab Saudi, Tawfig Al Rabiah, Chairman of ICCIA, H.E Abdullah Saleh Kamel, Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Rina Indiastuti, dan Ketua KADIN, Rosan Roeslani.

Ira menambahkan, dalam kegiatan ini, semua tenaga dan pikiran para alumni Unpad dicurahkan untuk mewujudkan kegiatan yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

(fmi)