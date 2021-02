JAKARTA - Calon mahasiswa baru yang ingin melanjutkan studi di STIE MNC, pasti akan mencari informasi terkait dengan STIE MNC. Pasalnya, biaya kuliah di STIE MNC dimulai dari Rp0.

Ketua STIE MNC Azrar Hadi Ramli mengatakan biaya pendidikan STIE MNC tetap mengacu pada dasar pemikiran agar tercipta perguruan tinggi yang berkualitas. "Besaran biaya pendidikan telah disesuaikan dengan fasilitas yang mendukung, dosen yang kompeten, dan kurikulum masa kini,” ujar Azrar, Jumat (26/2/2021).

Azrar mengungkapkan tak heran banyak orang berlomba-lomba mendaftarkan diri pada link pendaftaran berikut spmb.stiemnc.ac.id. dan menghubungi nomor kontak registrasi STIE MNC di 08111531889.

Banyak yang menanyakan informasi fasilitas, program studi, dan tentunya informasi terkait biaya pendidikan atau yang dikenal juga dengan istilah Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Azrar juga mengatakan UKT bukan satu-satunya komponen utama dalam penerimaan mahasiswa baru STIE MNC, tetapi UKT menjadi suatu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Azrar menjelaskan biaya pendidikan di STIE MNC mulai dari Rp0 hingga yang paling tinggi Rp12.700.000.

Biaya Pendidikan di STIE MNC untuk S1 Manajemen dan S1 Akuntansi yang diterima melalui jalur mandiri memiliki besaran UKT Rp 12 juta per semester.

Adapun, biaya pendidikan bagi mahasiswa kelas non reguler atau kelas karyawan, biayanya sebesar Rp 12.700.000 per semester.

“Uang pengembangan sudah termasuk dalam besaran UKT tersebut, sehingga uang pengembangan tidak harus dibayar penuh waktu daftar ulang,” ujarnya.

Kemudian, bagi calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur beasiswa, biaya pendidikan untuk S1 Manajemen dan S1 Akuntansi adalah berdasarkan skema beasiswa yang didapatkan. Calon mahasiswa yang mendapat skema satu, biaya pendidikannya adalah sebesar Rp 0 per semester.

Adapun, untuk skema 2 adalah sebesar Rp 6 juta per semester dan skema 3 sebesar Rp 3 juta per semester.

"STIE MNC memberikan 3 skema beasiswa kepada calon mahasiswa baru. Bagi yang memperoleh UKT Rp0, benar-benar berdasarkan kualitas dan memang membutuhkan,” jelasnya.

Biaya kuliah di STIE MNC tersebut tidak termasuk biaya skripsi, wisuda, semester pendek, perpanjangan masa studi, mata kuliah yang diulang, kelengkapan penunjang pendidikan, buku, dan biaya hidup serta akomodasi.

Bagi calon mahasiswa yang mendaftar STIE MNC juga bisa memperoleh potongan 25% apabila melunasi pembayaran semester 1 dan 2 pada saat pendaftaran ulang.

STIE MNC menerapkan sistem pembayaran cicilan UKT yang dilakukan 4 bulan berturut-turut dalam 1 semester.

Prodi Manajemen dan Akuntansi, reguler Rp 12.000.000, cicilan per bulan Rp 3.000.000. Non Reguler, Rp12.700.000, cicilan per bulan Rp3.175.000.