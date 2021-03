ORLANDO – Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dia tidak memiliki rencana untuk meluncurkan partai politik baru setelah kekalahannya dalam pemilihan presiden tahun lalu. Hal itu disampaikan Trump konferensi konservatif di Florida, mengatakan bahwa partai baru akan memecah suara Partai Republik.

Trump dielu-elukan oleh para pendukungnya ketika dia muncul di atas panggung di Hotel Hyatt Regency lebih dari satu jam. Banyak orang di kerumunan tidak memakai masker.

Dalam pidato pertamanya sejak Joe Biden dilantik menjadi Presiden AS, Trump mengisyaratkan bahwa dia akan mencalonkan diri lagi sebagai Presiden AS pada 2024. Trump mengkritik keras Biden, dengan mengatakan kebijakan AS telah berubah dari "Amerika pertama ke Amerika terakhir".

"Saya berdiri di hadapan Anda hari ini untuk menyatakan bahwa perjalanan luar biasa yang kita mulai bersama empat tahun lalu masih jauh dari selesai," katanya sebagaimana dilansir BBC.

"Kami berkumpul sore ini untuk membicarakan masa depan, masa depan gerakan kita, masa depan partai kita, dan masa depan negara tercinta kita."

Dia menolak gagasan bahwa dia mungkin memulai partai politik baru. Trump menyebut isu yang menyebutkan tentang pembentukan partai baru olehnya sebagai “berita palsu”.

"Bukankah itu brilian? Mari kita mulai partai baru sehingga kita bisa membagi suara kita dan tidak pernah menang," candanya.

"Kita memiliki Partai Republik. Partai itu akan bersatu dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya."

Pidato itu muncul beberapa minggu setelah Trump dibebaskan dalam sidang pemakzulan. Penampilannya di Konferensi Tindakan Politik Konservatif (CPAC) di Orlando pada Minggu (28/2/2021) menunjukkan pengaruhnya yang berkelanjutan atas Partai Republik. Suasana konferensi, yang dimulai pada Kamis (25/2/2021), sangat pro-Trump, dengan loyalis termasuk Senator Texas Ted Cruz dan putranya Donald Trump Jr di antara para pembicara. Mantan presiden berusia 74 tahun itu tetap dilarang dari platform media sosial, termasuk Facebook dan Twitter, atas tanggapannya terhadap kerusuhan mematikan Januari di Capitol AS. Dia telah tinggal di resor golf Mar-a-Lago Florida sejak meninggalkan Gedung Putih pada Januari.