JAKARTA – Pendaftaran UTBK-SBMPTN 2021 sudah dibuka mulai dari hari Senin (15/3/2021). Dikutip dari website Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), pendaftaran UTBK-SBMPTN diselenggarakan dari 15 Maret sampai 1 April 2021, bagi calon peserta yang sudah registrasi Akun LTMPT terlebih dahulu pada 7 Februari sampai 12 Maret 2021 lalu.

Tes UTBK atau SBMPTN ini adalah momen krusial bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Politeknik Negeri. Oleh karenanya, tes tersebut membutuhkan persiapan yang lama dan matang agar para calon peserta dapat melaluinya dengan maksimal.

Ada pun ketika pelaksanaannya, IT Manager BTA Group Dwi Dora Sakti memberikan sejumlah tips and trick sukses menghadapi UTBK-SBMPTN bagi para calon peserta.

“Pertama yang pasti harus banyak berlatih, karena semakin banyak berlatih akan semakin kenal soal dan tipe-tipenya dan juga siap secara mental. Pelajari semua materi yang sudah pernah dipelajari di sekolah,” ujar Dwi kepada Okezone, Rabu (17/3/2021).

Dwi menambahkan, selain belajar mandiri calon peserta juga bisa mengikuti berbagai try out yang tersebar di banyak tempat. Karena menurut Dwi, belajar sendiri saja tidak cukup karena dengan mengikuti try out, calon peserta bisa membandingkan kemampuannya dengan peserta lain.

“Banyak berlatih melalui try out-try out di tempat mana pun termasuk di bimbingan belajar. Intinya kalau bisa dia harus ada saingan, karena nanti waktu UTBK akan menemukan saingan lain. Jadi sebenarnya dengan dia belajar sendiri mungkin bisa mengerjakannya, tapi tidak ketemu saingan jadi dia tidak akan tahu kemampuan dirinya,” jelas Dwi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Okezone menggelar tryout online UTBK SBMPTN 2021 bersama BTA Group. Kegiatan ini merupakan upaya Portal berita Okezone untuk setia mendampingi pembaca siswa SMA kelas XII dan setingkat, agar bisa mencapai cita-cita duduk di kampus negeri dengan Tryout Online UTBK SBMPTN tahun ini. Di mana aktivitas serupa telah dilakukan sejak 2013.

Berikut ini tautan Tryout Online UTBK SBMPTN 2021 Kampus Okezone dan cara mengikuti.



