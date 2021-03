NEW DELHI – Otoritas perkeretaapian India telah memerintahkan penyelidikan setelah kereta dengan 64 penumpang berlari mundur di Negara Bagian Uttarakhand pada Rabu (17/3/2021). Menurut petugas, kereta tujuan Tanakpur mulai bergerak ke arah berlawanan sebelum mencapai tujuannya.

"Itu terjadi setelah kereta Purnagiri Janshatabdi tiba-tiba mulai bergerak mundur di rel kereta api sejauh beberapa kilometer. Kereta itu dalam perjalanan ke Tanakpur di Uttarakhand dari Delhi," kata seorang pejabat kereta api India kepada Sputnik, Kamis (18/3/2021), menambahkan bahwa kecelakaan besar dapat dicegah menyusul insiden itu.

BACA JUGA: Kereta Express India Tergelincir Setelah Menabrak Gajah

Penyelidikan diperintahkan setelah video insiden itu menjadi viral di media sosial. Pejabat kereta api telah mengonfirmasi bahwa ada penumpang di kereta tersebut ketika insiden itu terjadi.

Pejabat itu mengatakan penyelidikan awal mengungkapkan bahwa seekor sapi mati tertabrak kereta di dekat sinyal rumah yang mengontrol lalu lintas masuk ke bagian langsung dari jalur di Tanakpur.

FM @nsitharaman~ I am the worst minister in the Modi Cabinet, I can run the Economy in Reverse Gear..



Rail minister @PiyushGoyal ~ Hold My Gau Mutra pic.twitter.com/nVIGEGvRLS— Vinay Kumar Dokania 🇮🇳 ✋ (@VinayDokania) March 17, 2021