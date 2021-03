JAKARTA - Ekspektasi tinggi mahasiswa pada kehidupan pascakampus harus diimbangi dengan persiapan yang matang dan terstruktur. Salah satu langkah yang perlu direncanakan adalah kegiatan magang.

Co-Founder Kinobi Asia Hafiz Kasman membagikan tips dan informasi terkait tujuanpasca kampus dan masa magang yang pasti dialami oleh setiap mahasiswa. “Lebih baik untuk memiliki banyak target dan tujuan tentang itu daripada tidak punya sama sekali,” tegas Hafiz, sapaan akrabnya, dalam webinar yang dihelat oleh Society of Petroleum Engineers (SPE) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Student Chapter, seperti dikutip dari laman ITS, Minggu (28/3/2021).

Terkait dengan magang, alumnus Singapore Management University ini membagikan empat langkah penting untuk mempersiapkan magang.

1. Menetapkan target.

Keberadaan target sangatlah krusial karena akan menjadi pedoman dan tujuan dalam memilah kegiatan apa yang diikuti selanjutnya. “Pastinya segera tentukan apa karir ideal impianmu di masa depan,” tekannya.

Dia mengakui masalah kebingungan dengan tujuan karier banyak dialami oleh mahasiswa saat ini. Ia pun menyarankan untuk meyakinkan diri sendiri terhadap pekerjaan apa yang berkaitan dengan hal yang digemari, sesuai keahlian yang dimiliki, apa yang dunia kerja butuhkan atau aspek yang menjadi urgensi saat ini, serta dimana kemampuan kita dapat dihargai. “Kuncinya adalah dengan mengenal diri sendiri lebih dulu,” sahutnya.

2. Pempersiapkan Magang

Pempersiapkan magang yang dimaksud adalah merencanakan pengalaman. Terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh untuk membangun dan menambah pengalaman seperti mengikuti pelatihan, kerja sampingan, organisasi, atau kompetisi. “Memiliki berbagai pengalaman dalam bentuk yang berbeda akan memberikan variasi pembelajaran yang beragam pula,” jelas pria yang berdomisili di Singapura ini.

3. Mengemas dan Membenahi Diri

Mengemas dan membenahi diri adalah salah satu kunci. Tetapi penting untuk mengamankan tempat magang yang diinginkan. Dua hal tersebut berkaitan dengan penyusunan Curriculum Vitae (CV) yang tepat untuk menunjukkan kesan diri yang baik kepada tempat magang yang dituju. “Hal itu juga dapat dilakukan dengan mengelola informasi tentang kalian di akun LinkedIn masing-masing,” tambah COO Kinobi ini.

Dia pun berpesan bahwa perlunya melalui berbagai fase untuk mencapai karir yang diimpikan. Bahkan ia menyarankan untuk melakukan beberapa kali proses magang. Ragam karir pilihan setiap individu pun tidak harus sama dengan keilmuan yang ditekuni di bangku perkuliahan. “Tidak perlu menunggu lama, start planning!” pungkasnya.

(Vitri)