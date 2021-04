Jakarta– Ulang Tahun ke-120 Pegadaian yang jatuh hari ini menjadi ulang tahun yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan YME, Pegadaian berbagi kebahagiaan dengan memberikan tali asih berupa uang kepada para pensiunan karyawan, tenaga kesehatan, pegiat seni, dan olah ragawan berprestasi yang pernah mengukir namanya sebagai warga yang mengharumkan nama negeri.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto dalam sambutan upacara yang digelar di auditorium Langen Palikrama Kantor Pusat Pegadaian hari ini Kamis (01/04/2021) mengatakan bahwa para penerima tali asih adalah teladan bagi kita karena telah mempersembahkan karya terbaik buat bangsa.

“Kami yakin, apa yang kita nikmati hari ini tidak lepas dari peran serta para pendahulu, senior kita semua yang telah memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan bidangnya. Kini saatnya kita meneladani dengan selalu dengan cara merawat, membangun, dan membesarkan perusahaan untuk Indonesia yang kita cintai,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama Kuswiyoto juga menyampaikan bahwa dalam tiga tahun terakhir, PT Pegadaian terus menunjukkan kinerja positif, yang ditandai dengan nilai aset dan pendapatan yang terus meningkat. Berturut-turut aset perusahaan naik, yang semula di 2018 Rp53 triliun menjadi Rp65 triliun di 2019 dan Rp72 triliun di 2020, serta membukukan pendapatan dari Rp13 triliun di 2018 menjadi Rp18 triliun di 2019 dan Rp22 triliun di 2020.

“Saya juga menyampaikan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada seluruh nasabah yang telah dan terus-menerus menggunakan produk dan jasa layanan Pegadaian. Kepercayaan nasabah ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah nasabah dari 2018 sebanyak 11 juta menjadi 14 juta di 2019 dan 17 juta nasabah di 2020, dengan omset pembiayaan dari Rp131 triliun di 2018, Rp146 triliun di 2019 dan Rp165 triliun di 2020,” ujarnya.

Kuswiyoto juga menyampaikan rasa syukur atas perolehan berbagai penghargaan yang diperoleh dari berbagai pihak. Diantaranya pertama : penghargaan Indonesia Digital Innovation Award 2021 yang digelar majalah Warta Ekonomi. Kedua : 3 (tiga) penghargaan Digitech Award 2021 yang majalah I-Tech dengan kategori Best Digital Technology Development Team, The Best IT Leadership in Financial Services, dan The Best Chief Transformation & Information Officer. Ketiga, 5 (lima) penghargaan Pubilc Relations Indonesia Award (PRIA) 2021 dengan kategori Aplikasi, Marketing Public Relations, Annual Report, Tata Kelola Kehumasan dan Departemen Public Relations.

Pada kesempatan yang sama Kuswiyoto mengajak seluruh Insan Pegadaian untuk mendukung kebijakan strategis pemerintah yang membentuk ekosistem ultra mikro dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

“Saya sangat mengharapkan agar seluruh Insan Pegadaian terus bekerja sama untuk menyukseskan program-program perusahaan dengan sepenuh hati. Kita semua boleh mencintai warna hitam, hijau, putih, atau biru. Tetapi kita tetap harus bersatu padu, bekerja keras, singsingkan lengan baju, untuk tegaknya perusahaan kita tercinta hari ini, esok, dan selamanya,” ucapnya.

