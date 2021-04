JAKARTA - Xaviera Putri merupakan mahasiswi Korea asal Indonesia yang juga merupakan seorang konten kreator. Xaviera kerap berbagi tentang pengalamannya menempuh pendidikan di luar negeri.

Saat ini, Xaviera merupakan mahasiswi di KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) yang merupakan kampus No. 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT. KAIST didirikan oleh pemerintah Korea di Kota Daejeon, Korea Selatan sejak tahun 1971.

Bagi warga negara Korea sendiri, menjadi mahasiswa KAIST merupakan kebanggan tersendiri karena sulitnya tes dan persyaratan untuk diterima. Xaviera, remaja cantik kelahiran 2001 ini mengambil 2 major sekaligus yaitu Computer Science dan Business & Technology Management.

Xaviera seringkali mengunggah kesehariannya menjadi seorang mahasiswa KAIST dalam vlog YouTube. Kali ini, ia membuat video tentang kesehariannya yang baru saja memulai semester baru di kampus.

Karena di minggu pertama diisi dengan orientasi, jadwal kelas Xaviera belum begitu padat. Untuk menghabisi waktu luang, ia pergi bersama teman-temannya mengunjungi sebuah restoran.

Di hari berikutnya, Xaviera memulai harinya dengan belajar di perpustakaan kampus. Ia memperlihatkan sedang mengambil kelas tentang agama dan peradaban.

Xaviera juga menunjukkan bahwa ia janjian dengan teman-temannya untuk belajar bersama di perpustakaan pada pukul 9 malam. Setelah lelah belajar, Xaviera dan teman-temannya jajan makanan kecil di perjalanan pulang.

Yuk intip serunya keseharian Xaviera sebagai mahasiswa Korea asal Indonesia di YouTube channel Xaviera Putri!

https://www.youtube.com/watch?v=t4xBzR2sWZI

