SOLO - Pada usianya yang terhitung muda, Program Studi (Prodi) Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta telah mencatatkan beragam prestasi gemilang. Prestasi paling anyar ditorehkan oleh dua mahasiswanya yang juga terbilang muda, Muhammad Zidni Subarkah dan Ni Kadek Mirah Budayani dari angkatan 2019.

Mahasiswa yang akrab disapa Zidni dan Mirah tersebut sukses menyabet Juara 2 dalam Kompetisi Infografis Statistika (KIS) Tingkat Nasional STATFEST 2021 gelaran Himasta UGM Yogyakarta. Tim EMZI’s Result bimbingan Drs. Isnandar Slamet, M.Sc., Ph.D ini resmi dinyatakan menempati posisi kedua pada Sabtu (10/4/2021) lalu.

Mirah selaku Ketua Tim menjelaskan, pada ajang bertema Capture Your Data, Ready to Face Rapid Growth World itu, ia dan Zidni mengusung topik lingkungan dengan judul karya "Goes to Zero Plastic Waste".

“Dengan penuh harapan, semoga karya kami dapat membangun public awareness tentang bahaya dan problematika sampah plastik. Baik dari pemerintah, masyarakat, serta berbagai kalangan di Indonesia. Sehingga target Indonesia untuk kurangi 70% sampah plastik pada 2025 dapat kita capai bersama-sama,” ungkapnya, Selasa (13/4/2021).

Desain ciamik yang memadukan bermacam warna seperti biru, hijau, dan coklat ini pun memuat beberapa informasi. Di antaranya jumlah produksi sampah plastik primer dan sampah plastik di Indonesia, dampak produksi tersebut, persentase penanganan sampah, cara penanganan yang disarankan, dan lain-lain. Sumber yang digunakan yaitu Our World in Data (2018), katadata com (2019), serta binus ac id (2019).

Sementara itu, Zidni berbicara perihal keunggulan karyanya. Menurutnya, infografis mereka memiliki keunikan tersendiri dari segi desain yang menggambarkan sebuah jagat raya. Mulai dari bawah tanah, bumi, hingga angkasa.

“Di sisi lain, infografis yang baik adalah infografis yang menyajikan informasi yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca, terdapat data-data yang mendukung serta meyakinkan para pembaca melalui informasi secara visualisasi,” imbuh Zidni.

Zidni pun menuturkan, setelah melalui babak penyisihan, ia dan Mirah harus bersaing dengan 10 tim dari berbagai universitas di Indonesia. Ia mengucapkan terima kasih, berkat dukungan dari pembimbing dan para dosen Prodi Statistika serta teman-temannya, mereka dapat memperoleh prestasi ini.

“Kami juga berharap kedepannya semakin banyak mahasiswa, baik Statistika UNS atau mahasiswa UNS lainnya yang mampu berkarya dan berkolaborasi bersama di tingkat nasional maupun internasional. Semoga Prodi Statistika terus maju dalam membanggakan serta menorehkan prestasi bagi UNS,” kata Zidni. Statistics Festival atau STATFEST sendiri merupakan salah satu program kerja tahunan Himasta FMIPA UGM. Nama ajang ini merupakan nama baru yang mana sebelum tahun 2020 bernama Semnastat dan ONS. Selain KIS, terdapat 2 cabang lomba lainnya yakni Olimpiade Nasional Statistika (ONS) dan Kompetisi Essay Statistika (KES).