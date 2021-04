JAKARTA - Zahid Azmi Ibrahim adalah mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga seorang YouTuber. Dalam acaranya yang bernama Journal Zahid, ia seringkali mengundang sosok-sosok inspirasional yang dapat memberi motivasi kepada subscribernya. Kali ini, Zahid mengundang mahasiswa Korea asal Indonesia bernama Xaviera Putri.

Xaviera merupakan mahasiswi KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) yang merupakan kampus No. 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT. Dalam obrolan ini, mereka berdua membahas tentang manajemen waktu, daya juang, sampai cara belajar.

Zahid dan Xaviera menjalani kegiatan kuliah sambil aktif membuat konten di media sosial, keduanya seringkali membuat konten tentang edukasi dan lifestyle sebagai mahasiswa. Dalam membuat konten, Xaviera bertujuan untuk berbagi pengalaman. Ia merasa senang ketika dapat memberi manfaat kepada orang lain.

Xaviera juga mengaku makin semangat membuat konten berkat komentar-komentar yang ditulis penggemarnya. Ia merasa YouTube dapat menjadi wadah kesempatan-kesempatan baru. Walaupun begitu, Xaviera merasa harus tetap memprioritaskan pendidikannya.

Xaviera juga menceritakan saat pertama kali membuat konten YouTube, ia masih sangat malu-malu. Namun karena dukungan dari keluarga dan teman-teman ia jadi makin semangat dan percaya diri sebagai seorang konten kreator.

Dengan jadwal yang begitu padat, Zahid penasaran bagaimana Xaviera mengatur waktunya sehari-hari. Rupanya Xaviera mengatur waktu dan jadwal-jadwalnya dengan digital journaling.

“Yang bantu aku banget sampai sekarang itu journaling sih” jelas Xaviera.

Xaviera bercerita bahwa ia pernah kelelahan sampai merasa galau, akhirnya ia mencari cara agar bisa melakukan kesibukan tapi juga tetap bisa bersenang-senang. Sejak saat itu, ia mulai memilah-milah mana prioritas yang penting mana yang bukan.

