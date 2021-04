JAKARTA - Times Higher Education (THE) merilis hasil THE University Impact Rankings 2021 pada 21 April 2021. THE merupakan satu-satunya lembaga pemeringkatan yang mengukur kontribusi universitas-universitas di dunia berdasarkan 17 Sustainable Development Goals (SDGs; Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Universitas Gajah Mada (UGM) mengikuti keseluruhan 17 SDGs dalam pemeringkatan THE University Impact Rankings tahun ini. Dari 17 SDGs yang menerima penilaian, 5 di antaranya mengalami peningkatan skor yang cukup signifikan dari tahun lalu dan beberarapa diantaranya berhasil menembus posisi 50 besar dunia. UGM juga mampu mempertahankan 7 SDGs dalam posisi 50 besar dunia.

UGM menyumbang kontribusi yang terbaik dalam SDG 1: No Poverty (Tanpa Kemiskinan), meraih peringkat ke-16 di dunia, disusul dengan SDG 14: Life Below Water (Ekosistem Lautan) urutan ke-22, dan SDG 2: Zero Hunger (Tanpa Kelaparan) berada di urutan ke-28. Empat SDGs yang juga menempati 50 besar dunia adalah SDG 7: Affordable and Clean Energy (Energi Bersih dan Terjangkau) urutan ke-35, SDG 15: Life on Land (Ekosistem Daratan) urutan ke-42, SDG 17: Partnership for the Goals (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) urutan ke-44, dan SDG 6: Clean Water and Sanitation (Air Bersih dan Sanitasi yang Layak) urutan ke-49.

Selain itu, THE juga menempatkan UGM pada posisi 100 besar dunia untuk 3 SDGs yaitu posisi ke-89 untuk SDG 12: Responsible Consumption and Production (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), posisi ke-96 untuk SDG 8: Decent Work and Economic Growth (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan posisi ke-97 untuk SDG 3: Good Health and Wellbeing (Kehidupan Sehat dan Sejahtera).

Secara global, UGM mampu meningkatkan performa capaian skor dalam THE University Impact Rankings. Pada taraf nasional, UGM menduduki peringkat terbaik untuk SDG 3: Good Health and Well-Being (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDG 10: Reduced Inequalities (Berkurangnya Kesenjangan), SDG 15: Life on Land (Ekosistem Daratan), dan SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh).

Meskipun demikian, pada tahun 2021 ini kompetisi dalam pemeringkatan THE semakin ketat dengan jumlah universitas yang berpartisipasi naik 44% dari tahun lalu yaitu dari 776 universitas menjadi 1115 universitas di dunia. Secara keseluruhan, UGM menempati posisi 83 di tingkat dunia pada pemeringkatan kali ini.

