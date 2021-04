JAKARTA - Xaviera Putri adalah mahasiswi cantik asal Indonesia yang juga seorang konten kreator. Ia seringkali berbagi pengalamannya dalam menempuh pendidikan di luar negeri yaitu di Korea Selatan.

Saat ini, Xaviera merupakan mahasiswi di KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) yang merupakan kampus No. 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT. Sejak SMA, Xaviera sudah mulai belajar sains di Korea.

Xaviera sudah tinggal di Korea selama 4 tahun, ia menyelesaikan SMA di negara tersebut dan kini sedang menjalani pendidikan perguruan tinggi di KAIST, salah satu kampus terbaik Korea.

Kali ini, ia berbagi tips dan strategi belajar bahasa Korea sampai lancar. Menurut Xaviera, hal yang paling dibutuhkan saat belajar bahasa asing adalah konsistensi. Pertama-tama Xaviera mempelajari cara menulis dan membaca huruf Korea yang disebut hangul dengan lancar sebelum langsung belajar materi lainnya.

Xaviera mempelajari hangul dari internet dan buku dari sekolah. Ia juga memberikan strategi belajar yaitu untuk fokus ke materi dasar atau fondasi dari bahasa sebelum loncat ke materi berikutnya.

Untuk lebih fasih mengeja dan melafalkan bahasa Korea, Xaviera menyarankan untuk menonton variety show atau reality show Korea. Karena dengan menonton hal acara tersebut, kita akan melihat percakapan sehari-hari orang Korea pada umumnya.

Kemudian Xaviera mengungkapkan bahwa rutin berbicara Korea penting untuk latihan pelafalan. Ia sempat mengikuti kegiatan yang mengharuskannya berbicara dalam bahasa Korea.

“It’s okay to start small. Kalau misalkan kesusahan gak usah langsung lompat ke bahasa Korea coba kalian campur dulu sedikit demi sedikit” ujar Xaviera.

Bagi yang mau belajar bahasa Korea, yuk cek video lengkapnya hanya di YouTube channel Xaviera Putri!

(Vitri)