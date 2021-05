PT Pertamina (Persero) mempertegas komitmennya dalam penerapan Environment, Social & Governance (ESG) dan Sustainable Development Goals (SDG's) 13 climate change dengan mendukung program pemerintah menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang menyebabkan pemanasan global.

Sesuai baseline yang ditetapkan untuk 10 tahun dari 2010 hingga 2020, Pertamina Group telah mencapai penurunan emisi sebanyak 27,08 persen, atau melampaui target sebesar 26 persen pada tahun tersebut.

Realisasi penurunan emisi GRK tersebut dicapai Pertamina melalui langkah-langkah pengurangan emisi kegiatan operasi dan produksi, termasuk inisiatif memanfaatkan gas suar dan Program Langit Biru yang mendorong masyarakat menggunakan bahan bakar rendah emisi karbon.

Berdasarkan capaian dan upaya berkelanjutan tersebut, Pertamina Group mendapatkan enam Penghargaan Emisi Korporasi 2021. Keenam penghargaan tersebut yakni Perseroan meraih Kategori Green Elite untuk Penurunan Emisi Korporasi Sektor BUMN Non Perbankan dan Kategori Gold Plus untuk Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Sektor BUMN Non Perbankan.

Adapun empat penghargaan lain yang diterima PGN yakni Penurunan Emisi Korporasi Sektor Emiten Non Perbankan Kategori Green Elite, Penurunan Emisi Korporasi Sektor BUMN Non Perbankan Kategori Green Elite, Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Sektor Emiten Non Perbankan Kategori Silver Plus dan Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Sektor BUMN Non Perbankan Kategori Platinum Plus.

Penganugerahan Emisi Korporasi 2021 diselenggarakan secara virtual, (29/4/2021) oleh Majalah Investor dan Berita Satu Media Holding bekerja sama dengan PT Bumi Global Karbon (BGK).

“Perusahaan yang bisa menurunkan emisi karbon secara berkelanjutan patut diberikan apresiasi karena sudah berkontribusi menyelamatkan bumi,” kata Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings (BSMH), Primus Dorimulu.

Menurutnya, penurunan emisi akan berdampak positif terhadap perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Primus menjelaskan, penghargaan diberikan dalam delapan gelar, yaitu Platinum Plus, Platinum, Gold Plus, Gold, Silver Plus, dan Silver untuk perusahaan yang melakukan transparansi pengungkapan perhitungan emisi. Selain itu, penghargaan dengan gelar Green Elite dan Green diberikan untuk perusahaan yang mengungkapkan adanya penurunan emisi yang mereka capai pada 2019.

“Perhitungan dan penurunan emisi tersebut berdasarkan data yang tertera pada laporan keberlanjutan 2019, yang terbit pada tahun 2020 serta tersedia di website official masing-masing perusahaan. Assurance untuk perhitungan emisi tersebut juga menjadi kriteria untuk dipertimbangkan dalam penilaian,” katanya.

Pjs SVP Corporate Communication & Investor Relation Pertamina Fajriyah Usman mengatakan Pertamina menyambut positif penghargaan ini dan akan terus mengintensifkan langkah-langkah penurunan emisi untuk mendukung target pemerintah sebesat 29 persen pada tahun 2030.

“Penghargaan Emisi Korporasi 2021 menjadi bukti bahwa upaya yang dilakukan Pertamina untuk mereduksi emisi diakui stakeholder dan akan menjadi motivasi dalam mengejar target yang lebih besar,” kata Fajriyah.

CM

(yao)