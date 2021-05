TEL AVIV - Militer Israel membagikan rekaman serangan udaranya pada Selasa (11/5/2021) pagi, mengklaim telah menghantam 130 target Hamas dan Jihad Islam di Gaza pada Senin (10/5/2021) malam, termasuk fasilitas intelijen, lokasi pembuatan senjata, pos penjagaan, dan terowongan bawah tanah.

Meski militer mengatakan telah mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari bahaya terhadap warga sipil selama serangan udara, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 20 warga sipil tewas dalam pemboman tersebut, termasuk sembilan anak. Selain itu 95 orang dilaporkan mengalami luka-luka.

Pasukan pertahanan Israel (IDF) mengatakan serangan itu adalah tanggapan atas lebih dari 200 roket yang ditembakkan dari Gaza pada Senin malam dan hingga Selasa pagi, mencatat bahwa satu serangan yang melibatkan rudal anti-tank juga menyebabkan seorang warga Israel "terluka ringan" dan membutuhkan perawatan medis.

Kelompok militan Jihad Islam dilaporkan bertanggung jawab atas rudal tank tersebut, sementara Hamas mengklaim beberapa serangan roket. Sebuah roket juga menghantam sebuah gedung apartemen di Ashkelon, melukai enam warga sipil, menurut IDF.

