JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membuka program Talent Scouting bagi dosen di tahun 2021 ini.

Program ini untuk meningkatkan kualifikasi dosen tetap di lingkungan Kemendikbudristek. Dilansir dari instagram resmi Ditjen Pendidikan Tinggi di @ditjen.dikti, Rabu (19/5/2021).

Program Talent Scouting ini adalah program pelatihan pra-doktoral berupa workshop penyusunan proposal riset untuk studi program doktoral luar negeri bagi dosen tetap di lingkungan Kemendikbudristek.

Pendaftaran Talent Scouting bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) ini dapat dilakukan melalui laman https://beasiswadosen.kemdikbud.go.id/talentscouting/.

Program ini terdiri dari empat paket atau modul materi:

1. Paket #1: Research

- critical thinking and generating ideas

- PhD research proposal

- communicating with potential advisor/supervisor

- how to survive academic and non-academic pressure in doctoral studies.

Paket #2: Scientific Paper

- How to prepare the best manuscript for

- international reputable journals

- international reputable journals vs predatory journals

-how to find funding for publication

Paket #3: Research

- basic concept for research downstream

- entrepreneurial mindset connectivity and networking

- collaboration with industries

Paket #4: Focus Group Discussion

- mentoring

- research proposal feedback

Syarat Pendaftaran:

1. Dosen tetap dan memiliki NIDN pada perguruan tinggi dilingkungan Kemendikbudristek.

2. Usia maksimal 38 tahun per 31 Desember tahun pendaftaran

3. Pendidikan minimal S2 dan tidak sedang menempuh program doktoral (on-going).

4. Memiliki proposal riset untuk studi program doktoral dalam bahasa Inggris.

5. Memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris dengan skor minimal 5,5 IELTS/ 46 iBT/453 TOEFL ITP/450 English Score/450 TOEIC/ 43 PTE.

6. Memiliki motivation letter dalam bahasa Inggris.

7. Memiliki surat izin/rekomendasi dari pemimpin PT.

8. Mengisi surat pernyataan kesediaan mengikuti kegiatan secara penuh.

9. Bersedia mengikuti sesi-sesi monitoring setelah kegiatan Talent Scouting.

Jadwal Kegiatan:

Pembukaan pendaftaran: Mei 2021

Penutupan pendaftaran: Mei 2021

Seleksi administrasi: Juni 2021

Pengumuman hasil seleksi: Juni 2021

Pelaksanaan Talent Scouting: Juni-November 2021

Pendaftaran secara online melalui laman https://beasiswadosen.kemdikbud.go.id/talentscouting/. Untuk informasi lebih lanjut bisa mengunjungi laman https://dikti.kemdikbud.go.id.neneng zubaidah

