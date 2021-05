JAKARTA - Sebanyak 701 wisudawan atau 45.64 % yang berpredikat cumlaude mewarnai acara Wisuda ke-162 Universitas Diponegoro (Undip). Rektor Undip Prof Dr Yos Johan Utama pun mengajak para wisudawan untuk menjaga integritas serta nama baik almamater.

Rektor juga mengingatkan agar para wisudawan berbangga karena telah lulus di universitas atau perguruan tinggi berakreditasi A. “Bekal yang diberikan universitas kepada Anda sudah terakreditasi sangat baik. Sehingga mantap dan tegaklah dalam melangkah ke depan,” katanya dikutip dari laman Undip di undip.ac.id, Kamis (20/5).

Secara gamblang diingatkan juga agar para orang tua juga ikut bangga karena anaknya lulus dari universitas favorit di Indonesia. Pada kesempatan itu diungkapkan pula, dari 140-an perguruan tinggi negeri di Indonesia hanya 12 perguruan tinggi yang masuk kategori Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), dimana Undip berada di rangking 2.

Sementara di tingkat global Undip juga masuk the best 1000 yang alumninya mudah mendapatkan pekerjaan. Adapun menurut lembaga pemeringkat Times Higher Educational World University (THE WUR) di tahun 2021 Undip ada di peringkat ke-9.

“Selain itu, Undip juga masuk Green Metric World University Rangkings yakni kampus yang memiliki suasana alam dan kehijauan yang asri nomor 2 di perguruan tinggi Indonesia dan 38 perguruan tinggi dunia,” tambahnya.

Menghadapi situasi pandemic seperti saat ini, Prof Yos mengajak seluruh sivitas akademika Undip berjuang mengurangi dampak ekonomi yang akut ini dengan melakukan kebijakan-kebijakan welas asih.

Sebagai lembaga, Undip memberikan pembebasan uang kuliah dengan pendekatan kasus perkasus terhadap mahasiswa yang mengalami penurunan ekonomi, memberikan potongan UKT 50 % untuk mahasiswa semester 7 sampai 9, pembayaran UKT secara mengangsur dan penundaan pembayaran hingga pemberian sembako serta pemberian bantuan uang tunai untuk mahasiswa dan masyarakat sekitar.

“Dan salah satu program andalan kami untuk menjaga marwah yakni sebagai mahasiswa yang mandiri kami buka lowongan pekerjaan dengan magang dan bergaji,” ujarnya. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Undip Prof Budi Setiyono, menyampaikan, pada wisuda kali ini terdapat 45 orang penerima beasiswa Bidikmisi. Bidikmisi adalah program bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada para mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang baik namun perlu bantuan ekonomi. Prof Budi mengungkapkan kebanggaannya meski didera pandemi prestasi dan kualitas akademik tetap terjaga. Dia menuturkan, dari 701 wisudawan berpredikat cumlaude, 9 mahasiswa di antaranya meraih nilai sempurna dengan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) 4. Dalam acara yang digelar secara daring dan luring yang berpusat di Gedung Prof Soedarto Tembalang Semarang, Rabu (19/5), sebanyak 1.536 wisudawan dikukuhkan secara resmi sebagai lulusan perguruan tinggi negeri yang popular dengan sebutan Undip. Dengan protokol kesehatan yang ketat, wisuda dibagi 3 tahap yang dilaksanakan selama 2 hari. Mereka yang diwisuda terdiri dari lulusan program doktor 32 orang, magister 275 orang, spesialis 45 orang, profesi 47 orang, sarjana 1.007 orang, sarjana terapan 3 orang, dan lulusan diploma 127 orang.