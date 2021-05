JAKARTA - Banyak sekali pelajar Indonesia yang bermimpi untuk bisa menuntut ilmu di luar negeri. Karena tingginya biaya hidup dan biaya pendidikan, tawaran beasiswa pun menjadi hal yang sangat menarik untuk para pelajar. Tentu saja mendapatkannya tidak mudah, salah satu yang telah mendapat beasiswa penuh untuk belajar di Korea Selatan adalah konten kreator cantik Xaviera Putri.

Xaviera kembali dengan konten inspiratif untuk para penggemar. Mahasiswi asal Indonesia ini sedang menjalani pendidikan perguruan tinggi di KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) yang merupakan salah satu kampus terbaik di Korea Selatan. Ia pun mendapat beasiswa penuh untuk menjalani kuliah dari pemerintah Korea Selatan.

Kini Xaviera sudah tinggal di Korea selama 5 tahun. Ia pertama kali tinggal di negara tersebut pada saat umurnya masih 15 tahun untuk menjalani pendidikan Sekolah Menengah Atas. Ia pun belajar bukan di sebuah SMA biasa, tapi di SMA khusus sains yang bernama Korea Science Academy. Xaviera menjelaskan bahwa ada berbagai tipe SMA di negara Korea, ada yang khusus seni, khusus sains, dan SMA biasa.

Xaviera pun merupakan salah satu pelajar internasional yang mendapat beasiswa penuh dari pemerintah Korea di SMA tersebut. Ia menjelaskan bahwa di tahun pertama, ia mempelajari 3 tahun pelajaran SMA di sekolah umum, lalu kemudian di tahun selanjutnya ada tambahan materi pelajaran kuliah.

Sejak kecil Xaviera mengaku suka mencoba dan mengeksplorasi hal baru yang di luar zona nyaman. Sejak lama ia ingin tinggal dan menuntut ilmu di luar negeri. Ia pun mengaku sudah terbiasa hidup mandiri sejak awal-awal pindah ke Korea tanpa keluarganya.

“Aku pengen nunjukkin ke kalian, kalau misalnya kalian punya mimpi, kalian jangan expect semuanya akan berjalan lancar. Pasti ada sesuatu yang kalian harus sacrifice untuk bisa ngedapetin mimpi itu. As long as you work hard and have your goals set straight, pasti kalian bisa ada jalannya” jelas Xaviera.

Yuk simak cerita lengkap dari Xaviera hanya di YouTube channel Xaviera Putri!

https://www.youtube.com/watch?v=iW95JcrOoGc

