ISRAEL – Israel dituduh telah membohong dunia internasional dengan seolah-olah menjadi korban atau 'playing victim'. Tak hanya itu, dunia internasional juga dinilai 'menutup mata' terhadap serangan Israel ke Palestina dengan alasan ‘hak membela diri’.

Hal ini dilontarkan sejarawan Yahudi Yakov Rabkin. Profesor sejarah di Universitas Montreal, Kanada ini menambahkan Israel harus berhenti bermain ‘playing victim’ dan menghadapi kebenaran tentang catatan kriminalnya.

Dia menyatakan bahwa masalah antara Israel dan Palestina bukanlah hal baru dan serangan serupa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, menekankan perlunya memperhatikan kurangnya keseimbangan kekuatan antara kemampuan militer Palestina dan Israel.

Rabkin, yang menulis buku ‘A Threat from Within: A Century of Jewish Opposition to Zionism’, mengatakan bahwa peningkatan baru-baru ini dalam serangan terhadap situs-situs Palestina adalah reduplikasi dari banyak peristiwa menyakitkan dalam sejarah Israel dan Palestina, karena Israel terus melakukan penindasannya. Orang-orang Palestina pun harus mengungsi antara tahun 1947-1949.

(Baca juga: 80 Pejuang Hamas Terkubur di Terowongan, Ditipu Invasi Darat Israel)



"Saya tidak tahu mengapa Perdana Menteri [Israel] Netanyahu mengeluarkan perintah untuk menyerang Gaza, tetapi saya tahu bahwa situasi ini tidak merugikannya. Sebaliknya, dia diuntungkan dari polarisasi dalam masyarakat Israel, dan permusuhan semacam itu meningkatkan efek polarisasi itu. saat ini kami lihat di jalanan Israel,” terangnya.

Dia menekankan kesalahan besar untuk menggambarkan apa yang terjadi antara Israel dan Palestina sebagai "konflik".

"Kami tidak dapat menggunakan istilah konflik dalam kaitannya dengan situasi saat ini, karena kami terutama berbicara tentang penduduk sipil yang menghadapi salah satu dari mekanisme militer paling canggih di kawasan, tentu saja, konsekuensi seperti itu (jumlah korban yang signifikan di antara orang Palestina) terjadi ketika ada disparitas dalam perimbangan kekuatan,” lanjutnya.

Saat ditanya apakah serangan Israel terhadap warga sipil merupakan kejahatan perang, sejarawan Yahudi itu memiliki jawabannya sendiri.

"Saya bukan ahli hukum internasional, tetapi saya dapat mengatakan bahwa ada mesin militer yang sangat canggih yang menyerang warga sipil. Saya pikir tindakan ini dapat dipertimbangkan sebagai kejahatan perang,” terangnya.

(Baca juga: Iran dan Negara-negara Adidaya Mulai Putaran Kelima Perundingan Nuklir)



"Tapi saya bukan pengacara untuk berbicara tentang deskripsi hukum tindakan Israel sebagai rasis atau yang dianggap sebagai kejahatan perang. Yang penting di sini adalah apa yang ada di balik semua ini. Ketika ada distribusi kekuasaan yang tidak seimbang di antara keduanya. sisi, Anda tidak dapat berbicara tentang konflik. Ini lebih merupakan tentang pihak yang menyerang pihak lain,” ungkapnya. Rabkin menegaskan dukungan Amerika Serikat (AS) untuk Israel tidak ada hubungannya dengan pemerintahan Biden, dan menekankan jika AS telah mencurahkan sebagian besar kebijakan luar negerinya untuk menjadikan Israel sebagai "negara dengan kekebalan dalam hal tindakannya sambil memastikan untuk mempertahankan dan memberikan bantuan militer dan ekonomi serta dukungan dari lembaga dan mekanisme internasional. " Akibatnya, lanjutnya, ada konsensus di komunitas internasional tentang pemberian kekebalan tanpa syarat kepada Israel atas kejahatannya. "Apa tindakan Israel, tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan Amerika Serikat di berbagai belahan dunia,” ujarnya. "Memastikan hak asasi manusia untuk semua, terutama bagi orang Palestina yang tinggal di daerah itu, harus menjadi perhatian utama bagi komunitas internasional, yang harus fokus pada hak asasi manusia dan hak-hak orang Palestina yang tinggal di daerah yang dikuasai oleh tentara Israel,” tambahnya.