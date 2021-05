JAKARTA - MNC Life bekerja sama dengan IPB University menciptakan enterpreneur melalui acara Beyond 2021. Pembukaan acara Beyond 2021 dilakukan secara daring via Zoom dihadiri oleh wakil rektor Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University Dr Ir Drajat Martianto MSi, Asisten Direktur Kemahasiswaan Dr Beginner Subhan SPi, MSi, Ketua Pelaksana Acara Beyond Wuryaningrum, Menteri PSDM BEM KM IPB Muhammad Syarif H, Presiden Mahasiswa BEM KM IPB Langit Biru.

Serta dihadiri Febriyani Sjofjan Yahya selaku Direktur MNC Life sekaligus sebagai pembicara dalam acara pembukaan Beyond 2021.

Dalam sambutannya Drajat Martianto memberi motivasi pada para mahasiswa. "Bermimpilah sampai menembus langit biru, karena mimpi kita tidak ada sekat, tidak ada pembatas untuk bermimpi setinggi-tingginya, namun mimpi tersebut bukan hanya sekedar mimpi, tapi harus direalisasikan," ujarnnya.

Untuk mencapainya, dia melanjutkan, IPK bukan syarat utama untuk sukses, karena sukses itu sangat dipengaruhi integritas, disiplin, bekerja lebih keras dari orang lain, serta mencintai apa yang dikerjakan dan bukan mengerjakan apa yang dicintai.

"Dengan nantinya kita dapat mewujudkan mimpi tersebut. Salah satu wadah untuk memfasilitasi mimpi tersebut adalah Beyond 2021,” ulasnya.

Sebagai pembicara, Febriyani Sjofjan Yahya memaparkan, “Bagaimana menjadi pebisnis sukses di usia muda? Dengan menetapkan tujuan yang jelas, fokus pada tujuan, pantang menyerah, keluar dari zona nyaman, memiliki target, serta selalu untuk upgrade skill dengan mengikuti berbagai webinar dan menjalin networking seluas-luasnya. Dua hal yang harus dimiliki pebisnis muda yaitu inovasi dan kreatifitas.”

Disampaikan juga dalam acara tersebut, MNC Life membuka peluang bagi para mahasiswa yang ingin menjadi enterpreneur sukses dibidang jasa keuangan. Dengan menjadi enterpreneur bersama MNC Life, teman-teman mahasiswa tidak memerlukan modal, dapat mengatur sendiri targetnya, medapatkan pemasukan yang tidak terbatas.

Acara pembukaan Beyond 2021 ini dihadiri oleh lebih dari 300 peserta dengan antusias peserta yang sangat baik terlihat dari banyaknya peserta yang bertanya terutama ingin mengetahui tentang bisnis di bidang jasa keuangan. MNC Life merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan di bawah naungan MNC Group tentu sangat mengapresiasi kegiatan positif ini dengan menghasilkan lebih banyak lagi young enterpreneur dengan semangat muda dan jiwa juang yang tinggi.

(kha)