JAKARTA – Universitas Pertahanan (Unhan) RI menyelenggarakan Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar Tetap kepada Laksdya TNI Prof. Dr. Amarulla Octavian pada Kamis, 3 Juni 2021 di Kampus Bela Negara, Sentul.

Sidang Senat juga dihadiri Wamenhan RI Letjen TNI M. Herindra, M.A., M.Sc., Sekjen Kemhan RI Donny Ermawan, M.D.S., Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dr. Abdul Kharis Al Masyhari, Ketua DAS BIN Letjen TNI (Purn) Dr. M. Munir, Pengamat Pertahanan Dr.Susaningtyas Kertopati, serta para pejabat dari Kemhan RI, Kemendikbudristek RI, BIN, Mabes TNI, ketiga Mabes Angkatan, Polri, Bakamla RI, Basarnas, Wantannas, BNPT, BNN, dan PII.

BACA JUGA: Alasan Unhan RI Berikan Gelar Doktor Honoris Causa pada Ryamizard Ryacudu

Hadir pula beberapa guru besar dan rektor dari Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Trisakti, Universitas Islam Negeri Jakarta, Universitas Hang Tuah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Sekolah Tingg iTeknologi TNI Angkatan Laut dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara.

Prosesi senat berjalan dengan tertib dan khidmat sesuai Protokol Kesehatan Covid-19.

Pengukuhan Laksdya TNI Prof. Dr. Amarulla Octavian sebagai Guru Besar Ilmu Pertahanan Bidang Sosiologi Keamanan pada Fakultas Keamanan Nasional berdasarkan Keputusan Mendikbudristek RI Nomor.30152/MPK.A/KP.05.01/2021 terhitung mulai tanggal 1 Mei 2021. Judul Orasi Ilmiah yang disampaikan adalah “Masyarakat Maritim 5.0 dan Ancaman Keamanan Maritim Digital”.

BACA JUGA: Kadet Mahasiswa S1 Unhan Tuntaskan Diksarmil Chandradimuka di Akmil Magelang

Orasi itu membahas konstruksi masyarakat maritim masa depan dapat dilihat dengan munculnya embrio masyarakat maritim 5.0 dengan massifnya penggunaan teknologi digital, pemanfaatan Big Maritime Data dalam praktik-praktik keseharian di masyarakat. Perkembangan teknologi digital oleh industri maritim nasional yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi melaju kencang, harus juga dibarengi dengan upaya perlindungan dan konservasi lingkungan laut, pengurangan polusi, termasuk memastikan laut Indonesia dapat terus menerus bertahan untuk menyediakan sumber makanan bagi generasi mendatang.

Menhan RI H. Prabowo Subianto dalam sambutannya yang dibacakan oleh Ketua Dewan Guru Besar Unhan RI Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, berpesan untuk menyusun dan melaksanakan berbagai inovasi dan kreativitas dalam rangka pencapaian semua tugas dan misi Unhan RI ke depan dan benar-benar menjadi Center of Excellence on Military Intellectual and Defense Science.

(dka)