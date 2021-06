JAKARTA - The Times Higher Education (THE) kembali merilis THE Asia University Rankings 2021. Simak 9 perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang masuk dalam jajaran pemeringkatan internasional tersebut.

Ada 551 perguruan tinggi dari 30 wilayah di pemeringkatan THE Asia University Rangkings 2021 ini. 5 parameter yang diukur yakni Teaching (the learning environment), Research (volume, income and reputation), Citations (research influence), International outlook (staff, students and research) dan Industry Income (knowledge transfer).

Berikut ini adalah 9 perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang dikutip dari laman THE, Jumat (4/6). Dimana Universitas Indonesia (UI) menempati posisi terbaik pertama perguruan tinggi di tanah air di tahun ini.

1. Universitas Indonesia (UI)

Peringkat Dunia: 194

2. Institut Teknologi Bandung (ITB)

Peringkat Dunia: 301-350

3. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Peringkat Dunia:351-400

4. Institut Pertanian Bogor (IPB)

Peringkat Dunia: 351-400

5. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Peringkat Dunia: 351-400

6. Universitas Brawijaya (UB)

Peringkat Dunia: 401+

7. Universitas Diponegoro(Undip) Peringkat Dunia: 401+ 8. Universitas Padjajaran (Unpad) Peringkat Dunia:401+ 9. Telkom University Peringkat Dunia: 401+