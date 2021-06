JAKARTA - Mahasiswa Program Studi Biologi Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran (Unpad) Riska Kurniawati menjadi salah satu peraih Grand Winners pada International Online Forum for Scientific Youth “Step Into The Future (SITF)” 2021, di Rusia.

Dilansir dari laman Unpad di unpad.ac.id, Kamis (10/6/2021), ajang yang diselenggarakan oleh “Russian Scientific and Social Programme for Young People and Schoolchildren”, Rusia, ini merupakan kompetisi ilmiah tingkat internasional bergengsi yang diikuti oleh 1.078 peneliti muda dari 23 negara.

Pada kompetisi tersebut, Riska berkolaborasi dengan Dian Septiawati dari Universitas Tadulako, dan dibimbing Dosen FMIPA Unpad Dr. Budi Irawan, M.Si. Proyek yang dibawakan berjudul “Measurements of Red, Green, Blue (RGB) Image Value, Light Intensity, HUE Value of Leafs and Soil Salinity as The Basis of Health Ecosystem Mapping of Rhyzophora stylosa”.

Penelitian yang dilakukan di Teluk Palu, Sulawesi Tengah ini lolos babak kualifikasi berdasarkan full paper dan short welcoming video, kemudian terpilih untuk dipresentasikan secara daring di hadapan empat orang dewan juri pada tanggal 12-18 April 2021.

Saat pengumuman pemenang 3 Juni 2021 lalu, tim Riska memperoleh grand award winner dalam bidang natural sciences kategori “Diploma established by the Federal Research Center ‘Prokhorov General Physics Institute of RAS‘”.

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk memetakan kesehatan mangrove yang berelasi dengan ekosistem mangrove dan upaya mitigasi bencana terutama di daerah pesisir pantai.

Penelitian ini menggunakan data primer melalui pengamatan kondisi mangrove Rhyzophora stylosa. Mangrove jenis ini diketahui memiliki kemampuan sebagai bioabsorbsi dari kadar garam yang dapat menjaga konduktivitas dan salinitas di daerah pesisir Teluk Palu.

