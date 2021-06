WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, telah tiba di Inggris dalam kunjungan luar negeri resmi pertama.

Inggris adalah negara pertama yang dikunjungi dalam lawatan selama delapan hari di Eropa. Selama di Inggris, Presiden Biden akan bertemu dengan Ratu Elizabeth II serta menghadiri konferensi tingkat tinggi G7 di Cornwall, Inggris barat daya.

KTT G7 di Cornwall digelar pada 11-13 Juni mendatang dan dihadiri oleh kepala negara pemimpin dari AS, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris plus pemimpin dari Uni Eropa.

Setelah itu, Biden akan menghadiri sejumlah acara di Benua Eropa, termasuk menghadiri pertemuan puncak NATO dan menggelar pertemuan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Jenewa.

Tak sedikit yang dibawa Presiden Biden dalam perjalanan ini. Presiden AS didukung dengan sejumlah kendaraan khusus untuk membantunya bergerak dengan aman dan nyaman, baik itu di darat maupun udara.

Berikut beberapa fasilitas khusus yang digunakan Presiden sata kunjungan pertamanya ke luar negeri:

Dari seluruh kendaraan itu, yang paling ikonik adalah pesawat kepresidenan - Air Force One.

Pesawat Air Force One mendarat di Pangkalan Udara Mildenhall, Suffolk, Inggris, pada Rabu (9/6). Presiden bertemu dengan personel AS yang ditempatkan di pangkalan itu sebelum terbang ke Cornwall.

Sebagaimana dijelaskan di situs Gedung Putih, Air Force One sejatinya adalah kode pengaturan lalu lintas udara bagi setiap pesawat Angkatan Udara AS ketika ditumpangi oleh Presiden.

Tetapi istilah itu pada umumnya digunakan untuk merujuk pada pesawat-pesawat berwarna putih dan biru - pesawat Boeing 747-200B yang dimodifikasi secara khusus dengan kode ekor 28000 dan 29000.

Pesawat itu dilengkapi dengan peralatan komunikasi, avionik, dan pertahanan yang canggih, termasuk perlindungan dari getaran elektromagnetik dan suar dari rudal dengan sistem pelacak panas. Artinya, pesawat itu dapat difungsikan sebagai pusat komando bergerak di udara jika terjadi serangan di wilayah AS.

Pesawat Air Force One juga mampu mengisi bahan bakar di udara. Dengan demikian, secara teori pesawat kepresiden mempunyai jarak tempuh tak terbatas.

Di dalam pesawat, luas lantai mencapai 372 meter persegi yang terbagi dalam tiga tingkat. Selain ruang suit kepresidenan, pesawat dilengkap dengan fasilitas kesehatan, dapur, dan ruang untuk tim penasihat, pasukan pengamanan presiden alias Secret Service dan wartawan.

Helikopter Marine One

Untuk perjalanan udara jarak pendek,P presiden menggunakan helikopter. Badan helikopter didominasi warna hijau dan atasnya dicat putih.

Marine One - lagi-lagi tidak hanya terdiri dari satu helikopter saja, nama itu disematkan pada setiap pesawat Korps Marinir yang membawa presiden AS - biasanya pesawat VH-3D Sea King atau VH-60N White Hawk.

Pesawat pengawal

Pesawat pengecoh versi Marine One biasanya terbang beriringan dengan helikopter yang ditumpangi presiden. Biasanya pesawat itu didampingi oleh pesawat pengawal, termasuk Osprey MV-22 - yang dikenal dengan nama "Green Top".

Dalam kunjungan mantan Presiden Donald Trump ke London pada 2018, pesawat dengan spesifikasi tiltrotor terbang di atas ibu kota Inggris itu. Pesawat seperti itu mampu melakukan lepas landas dan pendaratan secara vertikal, dan dirancang untuk menggabungkan fungsi helikopter dengan pesawat jenis turboprop.

Mobil Cadillac One

Begitu mendarat, Presiden Biden berpindah pesawat dari Air Force One atau dari Marine One ke Cadillac One—yang dijuluki 'binatang buas' alias The Beast.

Generasi dari mobil kepresidenan ini pertama kali digunakan tahun 2018.

Produsen mobil General Motors dan Secret Service belum banyak membeberkan spesifikasi keamanan mobil itu. Menurut sejumlah laporan, The Beast berbobot sekitar sembilan ton, berlapiskan baja, dan berjendela tahan peluru.

Dilaporkan pula mobil itu dilengkapi dengan peluncur granat, kamera night vision dan telepon satelit. Ruang penumpang dilaporkan ditutup, dan ban-bannya diperkuat sehingga kendaraan itu masih bisa melaju sekalipun ban kempes.

The Beast mempunyai kapasitas untuk tujuh orang dan dilengkapi dengan berbagai keperluan medis, termasuk kulkas untuk menyimpan persediaan darah yang segolongan dengan darah sang presiden, jika terjadi kondisi darurat.

Konvoi besar - terdiri dari rombongan pengawal, tenaga medis, asisten dan wartawan - juga ikut dalam iring-iringan presiden.

Agen-agen Secret Service sudah terlebih dulu tiba di Cornwall untuk menyisir lokasi KTT G7 - mencari rute terbaik melewati jalan-jalan pedesaan sempit untuk dilalui The Beast dan rombongannya.

Kunjungan mantan Presiden Barack Obama ke Downing Street, kantor perdana menteri Inggris, pada 2009 menjadi viral setelah mobilnya kesulitan berbelok di jalan yang terkenal itu.