NEW DELHI - Seorang pria berusia 76 tahun yang diyakini sebagai kepala keluarga terbesar di dunia telah meninggal di negara bagian Mizoram, India. Ziona Chana, kepala sekte agama yang mempraktekkan poligami, meninggal pada Minggu (13/6/2021), meninggalkan 38 istri, 89 anak dan 36 cucu.

Berita itu dikonfirmasi oleh Kepala Menteri Mizoram, Zoramthanga, yang menyampaikan belasungkawa di Twitter "dengan berat hati".

BACA JUGA: Jalani Proyek Poligami, Pria Zimbabwe Ingin Nikah Lagi Meski Milik 16 Istri dan 151 Anak

Menurut BBC, Chana dikabarkan menderita diabetes dan hipertensi.

Dokter mengatakan kepada kantor berita PTI bahwa kondisi Chana memburuk di rumahnya di desanya, Baktawng Tlangnuam. Dia dilarikan ke rumah sakit pada Minggu malam, di mana dia dinyatakan meninggal pada saat kedatangan.

Sulit untuk mengatakan apakah Chana memang kepala keluarga terbesar di dunia karena ada orang lain yang mengklaim gelar tersebut. Sulit juga memperkirakan jumlah pasti keluarga Chana. Setidaknya satu laporan mengklaim dia memiliki 39 istri, 94 anak, 33 cucu dan satu cicit, yang menambahkan hingga 181 orang.

BACA JUGA: Viral! Pria ini Menikah di Depan 28 Istri dan 135 Anak

Sementara berbagai laporan berita lokal menyebutnya sebagai pemegang "rekor dunia" untuk sebuah keluarga besar, tidak jelas rekor global yang mana. Juga telah dilaporkan secara luas bahwa keluarga tersebut telah tampil dua kali di acara TV populer "Ripley's Believe it or Not".

Tapi rekor dunia atau tidak, Chana dan keluarganya adalah sensasi lokal, menarik wisatawan ke desa mereka di timur laut India.

Dan kehidupan Chana yang menarik telah menjadi berita utama selama bertahun-tahun.

Keluarga besar itu tinggal bersama di sebuah rumah berlantai empat yang disebut "Chuuar Than Run" atau Rumah Generasi Baru, dengan 100 kamar. Istrinya berbagi asrama di dekat kamar tidur pribadi Chana, menurut media lokal. Rumah besar itu merupakan daya tarik wisata utama di negara bagian itu, dengan orang-orang dari seluruh dunia memadati desa untuk mengintip gaya hidup keluarga. Menurut Reuters, Chana lahir pada 1945. Dia bertemu dengan istri tertuanya, yang tiga tahun lebih tua darinya, ketika dia berusia 17 tahun. Keluarga itu milik sekte Kristen - Chana Pawl - yang memiliki sekitar 2.000 pengikut. Mereka semua tinggal di sekitar rumah Chana di Baktawng Tlangnuam, sekitar 55km (34 mil) dari ibu kota Mizoram, Aizawl. Sekte yang membolehkan poligami bagi laki-laki ini didirikan oleh kakek Chana pada 1942.