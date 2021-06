Jakarta- Setelah dimulai sejak 26 April 2021, Satuan Tugas (Satgas) Ramadhan dan Idulfitri (RAFI) 2021 PT Pertamina (Persero) mengakhiri penugasannya pada 31 Mei 2021. Satgas tersebut dengan sukses melayani kebutuhan energi masyarakat dalam penyaluran BBM dan LPG baik dan lancar.

Kinerja Satgas RAFI Pertamina 2021 tersebut ditopang oleh langkah-langkah penguatan dalam mengintegrasikan operasional seluruh lini perusahaan mulai dari hulu, pengolahan hingga hilir.

Satgas RAFI 2021 memastikan ketahanan pasokan secara nasional tetap terjaga dan siap melayani peningkatan konsumsi energi yang diperlukan masyarakat selama menjalani ibadah puasa dan merayakan lebaran. Ketahanan stok BBM selama periode tersebut tercatat antara 17 – 30 hari, LPG selama 16 hari dan Avtur mencapai 73 hari.

“Stok di Terminal BBM dan Terminal LPG dalam kondisi aman dan suplai pasokan ke TBBM melalui kapal dan pipa berjalan baik dan lancar,” ujar Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, Mulyono saat penutupan Satgas RAFI 2021.

BACA JUGA: Pertamina Group Buka Lowongan BPS 2021 Untuk Fresh Graduate

Dari ketersediaan produk, Satgas RAFI 2021 berhasil menyalurkan BBM, masing-masing 92,4 kiloliter (KL) per hari atau naik 34,5% pada periode yang sama tahun sebelumnya untuk Gasoline dan Gasoil sebesar 36,7 KL atau naik 24,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Adapun LPG, realisasi penyaluran selama masa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H tercatat mencapai 27.3 Metrik Ton per hari atau naik 9,2 persen dibanding masa Satgas RAFI 2020. Konsumsi Avtur mengalami lonjakan permintaan yang cukup tinggi yakni naik 176,7 persen atau sebesar 5,4 KL per hari. Sedangkan untuk penyaluran gas, selama masa tersebut dapat terjangkau 4.181 pelanggan komersial dan 503.601 pelanggan jargas.

Pada operasional kilang, produksi kilang lebih tinggi 4 persen dari estimasi atau sekitar 857,3 MBSD. Jumlah kapal beroperasi untuk melayani kebutuhan energi di seluruh Indonesia sebanyak 255 armada.

Untuk mengantisipasi meningkatkan kebutuhan energi dalam periode tersebut, Pertamina juga menyiagakan sarana dan fasilitas tambahan dalam penyaluran BBM dan LPG yang terdiri atas : 738 SPBU Siaga, 63 SPBU Jalan Tol, 32 Pertashop, 148 unit Mobil Tangki Standby, Motorist atau PDS sebanyak 193 Unit, Mobile Dispenser 2 titik dan 48.207 Agen dan Outlet LPG Siaga.

“Manajemen Pertamina mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder, Kementerian ESDM, BPH Migas, TNI, Polri dan Pemerintah Daerah serta mengapresiasi kerja keras seluruh pekerja, baik holding maupun subholding yang telah mendukung kelancaran distribusi BBM, LPG dan Avtur selama periode Satgas RAFI 2021," katanya. CM

(yao)